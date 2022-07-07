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  4. Efeler Ligi ekibi Altekma, pasör Umut Şahin'i transfer etti

Efeler Ligi ekibi Altekma, pasör Umut Şahin'i transfer etti

07.07.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efeler Ligi ekibi Altekma, pasör Umut Şahin'i transfer etti

Efeler Ligi ekibi Altekma, pasör Umut Şahin'i transfer etti

İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, pasör Umut Şahin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Altekma'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Saint Joseph forması giyen 25 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Ziraat Bankkart altyapısından yetişen ve Arhavi Voleybol, Jeopark Kula Voleybol gibi takımların formalarını da giyen 1,97 boyundaki Umut Şahin, Okullar Arası Dünya Şampiyonası'nda altın madalya sevinci yaşadı.

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