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Efeler Ligi ekibi Altekma, smaçör Kevin Saar'ı transfer etti

20.06.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efeler Ligi ekibi Altekma, smaçör Kevin Saar'ı transfer etti

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcisi Altekma, Estonyalı smaçör Kevin Saar'la anlaştı.

Altekma'dan yapılan açıklamada, Brezilyalı Hugo Hamacher ile yollarını ayıran İzmir ekibi, Estonya Milli Takımı'nda da mücadele eden 26 yaşındaki Kevin Saar ile sözleşme imzaladı.

Fransa’nın Saint-Quentin Volley, İsviçre’nin Volley Luzern, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel Nicosia ve son olarak ülkesinin ekibi Taltech VK forması giyen Saar, geçen sezon Baltık Ligi’nin en iyi smaçörü seçildi.

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