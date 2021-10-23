Efeler Ligi'nde İzmir derbisi

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin iki İzmir temsilcisi Arkas Spor ile Altekma yarın karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, ligde ilk haftadan bu yana zirvede yer aldıklarını hatırlattı. Altekma'yı yenerek liderliklerini sürdürmek istediklerini bildiren Özden, "Efeler Ligi’ndeki iki İzmir ekibinin mücadelesinde fair-play ön planda olacak. Güzel voleybolumuzu sürdürerek üst üste 4. galibiyetimizi almak istiyoruz. İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-Altekma karşılaşması saat 15.00'te başlayacak.



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