Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu; "Pandemi çiftçileri durdurmadı"

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Korona virüs pandemisinin çiftçileri durdurmadığını ifade ederek, "Ülkede birçok sektör durma noktasına gelirken, çiftçiler üretmek için durmadı" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 20 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüsün önüne geçebilmek için bir çok önlem alınırken, konulan kısıtlamalarla da bulaş riski en aza indirilmeye çalışıyor. Kısıtlama bünyesinde vatandaşların gıda ihtiyacını karşılamak üzere çalışıp üretmeye devam eden çiftçiler, pandemiden en az etkilenen kesim oldu. Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu vatandaşların market raflarından aldıkları gıda ürünlerinin çiftçilerin eseri olduğunu belirterek, "Pandemi ile birlikte tarımın önemi bir kez daha anlaşıldı" dedi.

"Vatandaşlar ilk kısıtlamalarda marketlere hücum ettiler"

Korona virüs salgının dolayısıyla getirilen ilk sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelerek duyulduğunda vatandaşların gıda satılan yerlere hücum ettiklerini ifade eden Kendirlioğlu, "O dönemde halkımız büyük bir telaşla gıda satılan yerlere hücum etti. Bakkallar, marketler, büfeler ve fırınlar başta olmak üzere gıda satışının yapıldığı her yer büyük bir panik havası ile insanlarla doldu taştı. Bir anda raflar boşaldı. Çiftçiler olarak, o rafları dolduran insanlar bizleriz. Ürünler o raflarda üremiyor. Tarlada yetişerek çeşitli işlemlerden sonra tüketiciye sunulmak üzere raflardaki yada pazardaki yerini alıyor. Bu pandemi süreci bize tarımın ve yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu, dünyada sağlığın ne kadar önemli ise gıda ve beslenmenin de bir o kadar önemli olduğunu öğretti. Dolayısıyla tarım tekrar gündeme geldi" dedi.