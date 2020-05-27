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Efeler’de 153 camide Cuma namazı kılınacak

AYDIN HABERLERİ  | 27.05.2020 11:22 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde 29 Mayıs günü, avlusu bulunan 153 camide Cuma namazı kılınacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında, cami ve mescitlerin cemaatle ibadete açılmasına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği genelgede, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda, 29 Mayıs Cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde Öğle, İkindi ve Cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği kararı alındı.Cuma namazları sosyal mesafe kuralına uyularak camilerin içinde değil dışında kılınacak.

Efeler’de 153 camide Cuma namazı kılınacak

Aydın’ın Efeler ilçesinde 29 Mayıs günü, avlusu bulunan 153 camide Cuma namazı kılınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında, cami ve mescitlerin cemaatle ibadete açılmasına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği genelgede, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda, 29 Mayıs Cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde Öğle, İkindi ve Cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği kararı alındı.
Cuma namazları sosyal mesafe kuralına uyularak camilerin içinde değil dışında kılınacak. Bu nedenle avlusu olan ve çevresi sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek cemaatle namaz kılmaya müsait olan camilerde sadece cuma namazı kılınabilecek. Avlusu olmayan camilerde ise cuma namazı kılınmayacak.
Efeler’de 153 camide Cuma namazı kılınacak
Aydın İl Müftülüğü’de Aydın merkez ve ilçelerinde Cuma Namazı kılınacak yerleri belirledi. Buna göre Efeler ilçesinde 12 camide Cuma namazı kılınmayacak. Avlusu bulunan 153 camide ise Cuma namazı kılınacak. İlçelerde de Aydın İl Müftülüğü tarafından belirlenen camilerde Cuma namazı kılınacak. Öğle ve İkindi namazları sosyal mesafe kurallarına riayet edilmek üzere camide cemaatle kılınabilecek. Cuma namazı ise avlusu bulunan camilerde, dışarıda kılınacak. Şadırvanlar kapalı olacak ve namaz kılacak kişi kendi seccadesini evinden kendisi getirecek. Ortak seccade kullanımı olmayacak.

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İmsak
04:00
Sabah
05:43
Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:28
Yatsı
22:04

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Emniyet Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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