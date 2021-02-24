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Efeler’de 280 kadın İngilizce dersine başladı

24.02.2021 09:12 | Son Güncelleme:
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Efeler Belediyesi tarafından, ilçede yaşayan 280 kadına yabancı dil eğitimi verilmeye başlandı.Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler’deki kadınların online İngilizce dersi açılışını yaptı.

Efeler Belediyesi tarafından, ilçede yaşayan 280 kadına yabancı dil eğitimi verilmeye başlandı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler’deki kadınların online İngilizce dersi açılışını yaptı. Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle uzaktan eğitimle 4 grup şeklinde yabancı dil eğitimine başlayan kadınlar, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı karşılarında görünce büyük sevinç yaşadı. Kendilerine böyle bir fırsat tanıdığı için Başkan Atay’a teşekkür eden kadın kursiyerler, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’la sohbet etme imkanı da buldu.

Katılımcıları İngilizce selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Atay, normalleşme sürecine geçildiğinde eğitimlerin yüz yüze devam edeceğini belirtti. Başkan Atay, “Sizlere duyarlılığınız ve eğitimimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederim. İyi dersler diliyorum” diyerek dersi Öğretmen İlke Toyran’a bıraktı. Efelerli kadınlar Efeler Belediyesi tarafından haftada iki saat İngilizce eğitimine başladı.

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