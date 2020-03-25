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Efeler’de banklar sökülüyor

AYDIN HABERLERİ  | 25.03.2020 16:01 | Son Güncelleme

Dünyada ve ülkemizde görülen korona virüs sebebiyle, salgın hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için Efeler Belediye Başkanı M.

Dünyada ve ülkemizde görülen korona virüs sebebiyle, salgın hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatı ile parklardaki banklar sökülmeye başlandı.
Efeler Belediyesi ekipleri şehrin dört bir yanında Korona virüs salgın hastalığının yayılmaması için temizlik ve hijyen çalışmalarını gerçekleştiriyor. Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe de salgın hastalık nedeniyle risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşları evlere gitmeleri için uyarıyor, Efeler Belediyesi anons araçları sesli uyarılarla vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını talep ediyor. Efeler de havaların ısınması, Güneş’in kendini göstermesiyle beraber evlerinde sıkılan risk grubundaki vatandaşlar tüm uyarılara rağmen Efeler sınırlarında olan parklarda oturmaya devam ediyor.
Başkan Atay’ın talimatıyla Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında, toplum sağlığı açısından salgın hastalık nedeniyle risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde kalmalarını sağlamak, virüsün taşınması ihtimalini azaltmak için ilçe genelindeki bankları söküyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay; “İlçemiz genelinde Efelerli vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebileceği, çocuklarını ve torunlarını gezdirebileceği parklar inşa etmiştik. Fakat ülkemizde hızlıca yayılan Korona virüs hastalığından dolayı Efeler Belediyesi olarak ilçemizde çeşitli önlemler alıyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal alanlarda gerekli mesafelerini korumaları için parklarımızdaki bankları geçici süreliğine söküyoruz. Bu süreçteki aldığımız bütün önlemler vatandaşlarımızın sağlığı için. Korona Virüsle mücadelemiz devam ediyor. Efeler Belediyesi olarak 7/24 çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya, gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamalarına davet ediyoruz. Umarım en kısa süre de normal yaşantımıza geri döneriz” dedi.

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