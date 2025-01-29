Efeler’de kaybolan engelli şahıs, Koçarlı’da bulundu

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde ikamet eden E.Ç. isimli zihinsel engelli şahsın kayıp ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. Detaylı çalışmaların ardından Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ihbar sonucunda yapılan araştırmalarda kayıp şahıs Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi’nde aynı gün kısa süre içerisinde bulunarak Efeler ilçesinde ikamet eden ailesine teslim edildi.