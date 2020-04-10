YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Efeler’de pazaryerlerinde dezenfeksiyon tüneliyle önlem alındı

Efeler’de pazaryerlerinde dezenfeksiyon tüneliyle önlem alındı

AYDIN HABERLERİ  | 10.04.2020 14:44 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı pazar yerlerine yönelik önlem ve denetlemelerini arttıran Efeler Belediyesi ekipleri, girişlerin tek noktadan yapıldığı pazara gelen vatandaşlara maske dağıtıp, ateş ölçümlerini yaptı ve dezenfeksiyon tünelinden geçirdikten sonra içeri aldı.Giriş çıkışların ayrı noktalardan kontrollü olarak yapıldığı pazarlara gelen 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar pazara alınmadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı pazar yerlerine yönelik önlem ve denetlemelerini arttıran Efeler Belediyesi ekipleri, girişlerin tek noktadan yapıldığı pazara gelen vatandaşlara maske dağıtıp, ateş ölçümlerini yaptı ve dezenfeksiyon tünelinden geçirdikten sonra içeri aldı.
Giriş çıkışların ayrı noktalardan kontrollü olarak yapıldığı pazarlara gelen 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar pazara alınmadı. Esnafta gün içinde Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından maske ve eldiven kullanmaları yönünde sık sık uyarıldı.
Cuma günü kurulan Fatih Kapalı Pazar Yerinde incelemelerde bulunan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler Belediyesi olarak kendi imkânlarını da kullanarak ek önlemler aldıklarını belirterek, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesinde üretimine başladığımız dezenfeksiyon tünellerini diğer pazaryerlerinde ve ilçemizin farklı noktalarında kullanmayı hedefliyoruz. Kendi üretimimiz olan dezenfeksiyon tünelinde kullanılan ilaçlar bitkiseldir ve hiçbir şekilde alkol, iyot içermiyor. Efelerli vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemlidir. Korona virüsle mücadele kapsamında belediyemizin tüm imkanlarını kullanarak riski en aza indirmek istiyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızdan ricamız tüm kurallara titizlikle uymaları” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da eğitim yatırımları görüşüldü

Kütahya’da eğitim yatırımları görüşüldü

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Kozan’da semt pazarı yeniden haftada üç güne çıkarıldı

Kozan’da semt pazarı yeniden haftada üç güne çıkarıldı

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Aydın Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
05:09
Sabah
06:33
Öğle
13:15
İkindi
16:53
Akşam
19:47
Yatsı
21:06

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Lal Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

ADH’de sağlık hizmet araçları yenilendi

ADH’de sağlık hizmet araçları yenilendi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.