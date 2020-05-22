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Efeler’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 22.05.2020 14:59 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, yeni yol ve kaldırım yapımı ile mevcut yolların bakım, onarım ve de düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.Efeler Belediyesi, korona virüs salgının azalmasıyla birlikte normalleşme sürecinin başladığı bu dönemde ilçedeki bakım-onarım çalışmalarına hız verdi.

Efeler’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

Efeler Belediyesi, yeni yol ve kaldırım yapımı ile mevcut yolların bakım, onarım ve de düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.
Efeler Belediyesi, korona virüs salgının azalmasıyla birlikte normalleşme sürecinin başladığı bu dönemde ilçedeki bakım-onarım çalışmalarına hız verdi. Başkan M. Fatih Atay’ın talimatıyla kafelerin açılmasından önce hazırlıklar yapıldı. Efeler’in en işlek caddelerinden biri olan Kazım Karabekir Caddesi (Sevgi Yolu) ile bağlantılı 1905 numaralı sokakta, belediyenin fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

Çalışmaları hızla tamamlamak için sokakların boş olmasını iyi değerlendiren Efeler Belediyesi çalışanları, iş makineleri ile mevcut eskimiş parke taşlarını söküp mermerle değiştirirken, kaldırım yapımında kullanılan bordür taşlarının da döşemesini yaptı. Sokağın, uygulanacak ışıklandırma sistemi ile bambaşka bir görünüme kavuşması bekleniyor.
Yeni düzenlemeden dolayı memnuniyetlerini dile getiren bölge esnafı, talepleri üzerine sokakta çalışmaları hızlandıran Başkan Atay’a teşekkürlerini iletti.

Efeler’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

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