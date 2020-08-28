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Efelerli muhtarlardan Başkan Atay’a teşekkür

AYDIN HABERLERİ  | 28.08.2020 09:33 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi’nin saha çalışmaları halkın takdirini topluyor.

Efeler Belediyesi’nin saha çalışmaları halkın takdirini topluyor. Mahallelerindeki çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren muhtarlar sosyal medya hesaplarından ardı ardına Başkan Mehmet Fatih Atay’a teşekkür mesajları yayımladı.
Önceki gün Alanlı Mahalle Muhtarı Mustafa Özen’in Efeler Belediyesi ekiplerinin mahallesinde yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından paylaşıp teşekkür notu düşmesinin ardından bugün de Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı ve Işıklı Mahallesi Muhtarı Ercan Özçineli ile birlikte Mesudiye Mahallesi Muhtarı Funda Şenemre ve Kocagür Mahallesi Muhtarı Orhan Akrancı çalışmalarla ilgili paylaşımda bulundular.
Işıklı Mahallesi Muhtarı Özçineli, Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin muhtarlık hizmet binasının bahçesinde yaptığı düzenleme için teşekkür ederken, Mesudiye Mahallesi Muhtarı Şenemre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kaldırım onarım çalışması için teşekkürlerini iletti. Kocagür Mahallesi’nde devam eden halı saha çalışmaları için de Muhtar Orhan Akrancı Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür mesajı yayımladı.
Teşekkür mesajları üzerine cevap niteliğinde konuşan Başkan Atay, “31 Mart Yerel Seçimleri’nden önce Efeler Belediyesi’ni halkımızla ve muhtarlarımızla birlikte yöneteceğiz diye söz vermiştik. Asıl teşekkürü onlar hak ediyorlar. Efeler’e hizmet etme şansını bize tanıdıkları için halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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