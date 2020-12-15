Efes'in isteği 700. maçta galibiyet

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında temsilicimiz Anadolu Efes, Rusya ekibi CSKA Moskova'ya konuk oluyor.

Megasport Arena'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Lacivert-beyazlı takım, 1979-1980 yılından itibaren mücadele ettiği Avrupa arenasında 700. resmi müsabaka heyecanını yaşayacak.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en tecrübeli takımı Anadolu Efes, bu kulvarda ilk maçını İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla yaptı. Avrupa arenasında 100. karşılaşmasını Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb ile oynayan lacivert-beyazlılar, 200. müsabakasında ise İspanya ekibi Caja San Fernando ile mücadele etti. Anadolu Efes, 300. maçını Almanya'nın ALBA Berlin, 400. mücadelesini İtalya'nın Armani Jeans Milano, 500. karşılaşmasını Yunanistan'ın Panathinaikos ve 600. müsabakasını ise Litvanya'nın Zalgiris takımıyla yaptı.

Anadolu Efes, kilometre taşı müsabakalarında 1 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı.

YÜZDE 56,5 GALİBİYET ORANI

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında çıktığı maçların yüzde 56,5'ini kazandı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da Kupa 1, Kupa 2 ve Kupa 3 organizasyonlarında 699 müsabakaya çıktı.

Bu maçların 395'ini kazanan Anadolu Efes, yüzde 56,5'lik galibiyet oranı yakaladı. Lacivert-beyazlılar, 304 karşılaşmada ise sahadan yenik ayrıldı.



