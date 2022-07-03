YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Efes, "Müzekart GNS" ile gençleri ücretsiz ağırlamaya hazırlanıyor

Efes, "Müzekart GNS" ile gençleri ücretsiz ağırlamaya hazırlanıyor

03.07.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efes, "Müzekart GNS" ile gençleri ücretsiz ağırlamaya hazırlanıyor

İZMİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "Müzekart GNS" projesi kapsamında gençler, binlerce yıllık tarihe sahip Efes Antik Kenti'ni ücretsiz ziyaret edebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" dağıtacaklarını açıklaması üzerine, Celsus Kütüphanesi, Yamaç Evleri, antik tiyatrosu ve ihtişamlı tapınaklarıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi kendisine çeken UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Efes Antik Kenti'ndeki yoğunluğun da artması bekleniyor.

Proje çerçevesinde kartlarını "gencnesever.com" internet sitesinden aldıktan sonra 300'den fazla müzeyi ücretsiz gezme imkanına kavuşan gençlerin en çok ilgi göstermesi beklenen ören yeri ve müzeler arasında Efes Antik Kenti de yer alıyor.

- Müze Müdürü Topal'dan gençlere davet

Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında hazırlanan protokolle "Genç Ne Sever" platformu kapsamında 18-25 yaş arası gençleri ağırlamayı beklediklerini söyledi.

Müzekart GNS ile gençlerin Efes Antik Kenti'ne de ücretsiz giriş yapabileceğini kaydeden Topal, "Aslında bizim bütün yaş grubundan ziyaretçilerimiz var. Örneğin öğrenci gruplarından teknik olarak gezi yapanlar var. Mimarlık, sanat tarihi, arkeoloji öğrencileri de geliyor. Daha küçük yaş gruplarından estetik sanat zevkini edinmek için gelen de var. Yeni projenin de gençleri antik kent ve müze gezmeye teşvik edeceğini düşünüyorum. Bu anlamda önemli bir proje" dedi.

- "Antik kenti yaşayabilecekler"

Topal, 18 yaş altı grubun müzelere ücretsiz giriş yapabildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Biz bu zaman aralığında da daha sonrasında da gençlerimizi müzelerimizde ve ören yerlerimizde ağırlamayı istiyoruz. Burada gençler, derli toplu bir antik kentin tarihi dokusunu algılayabilecekler, bir antik kenti yaşayabilecekler. Bundan 2 bin - 2 bin 500 yıl önceki yaşam hakkında, mimari hakkında ve yaşam seviyeleri hakkında bilgi sahibi olacaklar."

Bu yıl Efes Antik Kenti'nde yeni tip koronavirüs salgını öncesindeki ziyaretçi sayılarına ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Topal, kruvaziyerlerin Kuşadası ve İzmir Limanı'na dönmesiyle hareketliliğin arttığına işaret etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de Bostanlı sahilinde yosun tabakası oluştuİzmir'de Bostanlı sahilinde yosun tabakası oluştu
Adana'da sıcak hava bunalttıAdana'da sıcak hava bunalttı
Siirtli çiftçi, devlet desteğiyle günlük 5 ton süt üretecek çiftlik kuruyorSiirtli çiftçi, devlet desteğiyle günlük 5 ton süt üretecek çiftlik kuruyor

İzmir Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
03:56
Sabah
05:45
Öğle
13:21
İkindi
17:15
Akşam
20:46
Yatsı
22:27

İzmir Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Pazar

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Tamer Eczanesi
Balcova
Burcu Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Tülün Eczanesi
Bornova
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.