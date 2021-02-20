YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Eflani geçici hayvan barınağı sokak hayvanlarına yuva oldu

Eflani geçici hayvan barınağı sokak hayvanlarına yuva oldu

20.02.2021 18:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eflani geçici hayvan barınağı sokak hayvanlarına yuva oldu

Karabük Eflani ilçesindeki hayvan barınağı, zorlu kış şartlarında 150 sokak hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Eflani Belediyesinin yaptığı hayvan barınağında, misafir edilen kedi ve köpekler besleniyor.

Bakımı yapılan sokak hayvanlarının veteriner hekim tarafından da tedavileri gerçekleştiriliyor.

- "Sokaktaki dostlarımıza sahip çıkmak bambaşka bir duygu"

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce hayvan barınağını tamamladıklarını söyledi.

Sokak hayvanlarının barınakta keyiflerinin yerinde olduğunu belirten Ertuğrul, "Görevli arkadaşların üzerine zıplayan, yüzünü yalayan yavruları gördüm, duygulandım." dedi.

Ertuğrul, barınaktaki hayvanların sadece karınlarını doyurmanın yetmediğini, ilgi, alaka ve sevilmeye de ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Görevli arkadaşlarımız, sevgilerini de esirgemiyor. Allah'ın emaneti olan sokaktaki dostlarımıza sahip çıkmak, doyurmak altlarını kuru ve temiz tutmak, soğuk ve yağışlı kış günlerinde onlara sıcak yuva sağlamak, sevmek ve sevildiklerini göstermek, bambaşka bir duygu. Elbette bu sevaba ortak olan dostlarımız var, mama kampanyamıza destek olan hayvansever dostlarımız var."

Zor bir işe talip olduklarını dile getiren Ertuğrul, "Dili söylemez hayvanlara sahip çıkmanın faydasını şimdiden görüyoruz. İşimiz, vaktimiz, hizmetimiz ve yatırımlarımız bereketlendi. Personelime ve bize maddi manevi destek veren hayırsever dostlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDedikodular doğru çıktıDedikodular doğru çıktı
PARTNERMeltem Miraloğlu'ndan haber varMeltem Miraloğlu'ndan haber var
1/

Karabük Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:31
Öğle
13:08
İkindi
16:06
Akşam
18:36
Yatsı
19:56

Karabük Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Atay Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Melis Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Yaşlıların ihtiyaçlarını jandarma karşılıyor

Yaşlıların ihtiyaçlarını jandarma karşılıyor

Karabük’te 97 köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük’te 97 köy yolu ulaşıma açıldı

Gümüş’ten "destekleme yetiştirme kurslarına" ziyaret

Gümüş’ten "destekleme yetiştirme kurslarına" ziyaret

Karabük ve Zonguldak'ta kar nedeniyle kapanan 36 köy yolu daha açıldı

Karabük ve Zonguldak'ta kar nedeniyle kapanan 36 köy yolu daha açıldı

Karabük’te 2020 yılında 58 milyon 831 bin 345 TL sosyal yardım yapıldı

Karabük’te 2020 yılında 58 milyon 831 bin 345 TL sosyal yardım yapıldı

Karabüklü esnaflardan iş yerlerini açma talebi

Karabüklü esnaflardan iş yerlerini açma talebi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.