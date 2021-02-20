Eflani geçici hayvan barınağı sokak hayvanlarına yuva oldu

Karabük Eflani ilçesindeki hayvan barınağı, zorlu kış şartlarında 150 sokak hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Eflani Belediyesinin yaptığı hayvan barınağında, misafir edilen kedi ve köpekler besleniyor.

Bakımı yapılan sokak hayvanlarının veteriner hekim tarafından da tedavileri gerçekleştiriliyor.

- "Sokaktaki dostlarımıza sahip çıkmak bambaşka bir duygu"

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce hayvan barınağını tamamladıklarını söyledi.

Sokak hayvanlarının barınakta keyiflerinin yerinde olduğunu belirten Ertuğrul, "Görevli arkadaşların üzerine zıplayan, yüzünü yalayan yavruları gördüm, duygulandım." dedi.

Ertuğrul, barınaktaki hayvanların sadece karınlarını doyurmanın yetmediğini, ilgi, alaka ve sevilmeye de ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Görevli arkadaşlarımız, sevgilerini de esirgemiyor. Allah'ın emaneti olan sokaktaki dostlarımıza sahip çıkmak, doyurmak altlarını kuru ve temiz tutmak, soğuk ve yağışlı kış günlerinde onlara sıcak yuva sağlamak, sevmek ve sevildiklerini göstermek, bambaşka bir duygu. Elbette bu sevaba ortak olan dostlarımız var, mama kampanyamıza destek olan hayvansever dostlarımız var."

Zor bir işe talip olduklarını dile getiren Ertuğrul, "Dili söylemez hayvanlara sahip çıkmanın faydasını şimdiden görüyoruz. İşimiz, vaktimiz, hizmetimiz ve yatırımlarımız bereketlendi. Personelime ve bize maddi manevi destek veren hayırsever dostlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

