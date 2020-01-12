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  4. Eflatun Nuri Ödülleri sahiplerini buldu

Eflatun Nuri Ödülleri sahiplerini buldu

İZMİR HABERLERİ  | 12.01.2020 12:28 | Son Güncelleme

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Konak Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu.İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Konak Belediyesinin ortak projesi Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Ödül Töreni Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde görkemli bir etkinlikle gerçekleşti.İzmir’de, ulusal ve uluslararası alanda isim yapmış pek çok çizerin yetişmesinde katkısı olan, 2008 yılında hayatını kaybeden usta çizer Eflatun Nuri anısına üçüncüsü düzenlenen ‘Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’na bu yıl 144 çizer, toplam 417 eserle başvuru yaptı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Konak Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Konak Belediyesinin ortak projesi Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Ödül Töreni Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde görkemli bir etkinlikle gerçekleşti.
İzmir’de, ulusal ve uluslararası alanda isim yapmış pek çok çizerin yetişmesinde katkısı olan, 2008 yılında hayatını kaybeden usta çizer Eflatun Nuri anısına üçüncüsü düzenlenen ‘Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’na bu yıl 144 çizer, toplam 417 eserle başvuru yaptı. ‘Şiddet’ temasıyla düzenlenen yarışmada, seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda toplam 11 eser ödüle layık görüldü.Yarışmanın birincilik ödülünü Yüksel Can kazanırken, ikincilik ödülü Hamit Gış ve üçüncülük ödülü de Muammer Olcay eserlerine verildi. Konak Belediyesi Özel Ödülü Cem Güzeloğlu’na, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü Mehmet Selçuk’a, Mustafa Bora Özel Ödülü Musa Gümüş’e, Jüri Özel Ödülü Önder Önerbay’a verildi. Başarı Ödülleri’nin sahipleri ise Eren Tanoba, Hicabi Demirci ve Faruk Düz oldu. Yayınlanmış Basın Karikatür Ödülü bu yıl Ercan Akyol’a verildi.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile 2 yıldır devam eden bu yarışmayı, cemiyetin katkılarıyla bu sene de gerçekleştirdik. Geçmiş dönemde başlayan bu çalışma gelişerek, kente daha büyük katkılar sağlayarak sürmeye devam edecek. Karikatür sanatının usta çizeri Eflatun Nuri’nin adını yaşatmaktan dolayı gururluyuz. Yarışmaya katkı sağlayan yöneticilere ve katılım gösteren tüm çizerlere teşekkür ediyorum” dedi. Ödül töreni ardından rembetiko müziğinin sevilen ismi Evrim Ateşler ve Okeanos Orkestrası konseri gerçekleşti. Türk ve Yunan ezgilerinin dinlendiği etkinlikte gecenin anısına İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a Hasan Tahsin heykelciği ve kendisi için özel yapılan bir karikatür takdim edildi.

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