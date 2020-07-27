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Efsane Başpehlivan, Hersek Sahiline hayran kaldı

YALOVA HABERLERİ  | 27.07.2020 09:06 | Son Güncelleme

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 2 altın kemer sahibi, Karamürsel’in yetiştirdiği efsane pehlivan Ahmet Taşçı, Yalova Altınova Hersek Sahili’ne hayran kaldı.9 kez Kırkpınar Başpehlivanı olan Kırkpınar’ın ebedi 2 altın kemer sahibi efsane başpehlivanı Ahmet Taşçı’nın hafta sonu tercihi Altınova Hersek Plajı oldu.“Önemli bir değer”Doğal ormanlığın önünde, halk plajı, özel plajları ve kadın plajı ile 2 kilometrelik doğal kuma sahip Altınova Hersek Sahili, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı.

Efsane Başpehlivan, Hersek Sahiline hayran kaldı

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 2 altın kemer sahibi, Karamürsel’in yetiştirdiği efsane pehlivan Ahmet Taşçı, Yalova Altınova Hersek Sahili’ne hayran kaldı.
9 kez Kırkpınar Başpehlivanı olan Kırkpınar’ın ebedi 2 altın kemer sahibi efsane başpehlivanı Ahmet Taşçı’nın hafta sonu tercihi Altınova Hersek Plajı oldu.

“Önemli bir değer”
Doğal ormanlığın önünde, halk plajı, özel plajları ve kadın plajı ile 2 kilometrelik doğal kuma sahip Altınova Hersek Sahili, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı. Sahilde yetkililer, başta sosyal mesafe olmak üzere pandemi kuralları konusunda yoğun mesai harcıyor.
Başpehlivan Ahmet Taşçı da Osman Gazi Köprüsü ile özdeşleşmiş gecesi ayrı gündüzü ayrı bir güzel olan, muhteşem manzarası ile göz kamaştıran 2 kilometrelik doğal kumsalı olan Hersek Plajına hayran kaldılar. Bölgeye turizm açısından böylesi bir değeri kazandıran Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’a teşekkür eden Ahmet Taşçı, “Değerli başkanımızı ve ekibini yürekten kutluyorum” dedi.

Efsane Başpehlivan, Hersek Sahiline hayran kaldı

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