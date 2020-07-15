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  4. Efsane boksör Mike Tyson 2 ayda 31 kilo verdi

Efsane boksör Mike Tyson 2 ayda 31 kilo verdi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.07.2020 07:49 | Son Güncelleme

Mayıs ayında ringlere geri döndüğünü açıklayan Mike Tyson, yoğun çalışmalarını sürdürüyor. 54 yaşındaki efsane boksör, 2 ayda 131 kilodan 100 kiloya düştüğünü ve formunun zirvesinde hissettiğini söyledi.

Efsane boksör Mike Tyson 2 ayda 31 kilo verdi

Ağır sıklet boksun en büyük efsanelerinden olan Mike Tyson, ringlere geri döndü. Yoğun bir antrenman programıyla ilerleyen Tyson, unutulmaz rakibi Evander Hoyfield ile olması muhtemel üçüncü maça hazırlanıyor.

Mayıs ayında ringlere döndüğünü açıklayan efsane boksörün verdiği kilolar dikkat çekerken Tyson, bu olası gösteri maçı için tam 31 kilo verdi.

Emekliliğin 15. yılından sonra sıkı çalışmalara başlayan ve 31 kilo verdiğini dile getiren Tyson, "Uzun süredir antrenman ve boks yapıyorum. Harika hissediyorum. 131 kilodan 100 kiloya düştüm. Formumun zirvesinde gibiyim" dedi.

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KULAĞINI ISIRMIŞTI

54 yaşındaki Tyson ile 58 yaşındaki Holyfield'ın önümüzdeki aylarda bir gösteri maçında karşı karşıya gelmesi bekleniyor. İki efsane boksör arasında 1997 yılının Haziran ayında yapılan maç çok konuşulmuştu.

Mike Tyson, Evander Holyfield'in kulağını ısırmıştı. Bütün dünyanın konuştuğu bu olay sonrası Mike Tyson, diskalifiye edilmişti. 3 milyon dolar para cezasına çarptırılan Mike Tyson'ın lisansı da askıya alınmıştı. Mike Tyson ile Evander Holyfield arasındaki bu maç uzun yıllar hafızalardan çıkmamıştı.

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