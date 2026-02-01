SPOR

Efsane final! Avustralya Açık'da Carlos Alcaraz Djokovic'i geçti

Avustralya Açık tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz, Novak Djokovic'i 3-1 mağlup edip şampiyon oldu. Alcaraz dev rakibini yenerek tüm dünyada adından söz ettirdi.

Burak Kavuncu

Tenis dünyasında bugün kelimenin tam anlamıyla tarih yazıldı! 2026 Avustralya Açık tek erkekler finalinde İspanyol fenomen Carlos Alcaraz, yaşayan efsane Novak Djokovic'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

ROD LAVER ARENA'DA DEVLERİN SAVAŞI: ALCARAZ ZİRVEDE!

Efsane final! Avustralya Açık da Carlos Alcaraz Djokovic i geçti 1

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık, unutulmaz bir finalle sona erdi. Dünya 1 numarası Carlos Alcaraz, Melbourne'de daha önce oynadığı 10 finalin tamamını kazanan "Melbourne Kralı" Novak Djokovic'i devirerek imkansızı başardı.

87 YILLIK REKORU KIRDI!

Efsane final! Avustralya Açık da Carlos Alcaraz Djokovic i geçti 2

Carlos Alcaraz, 4 büyük turnuvanın hepsinde şampiyon olan en genç tenisçi ünvanını elde etti. [22 yıl 272 gün]
İspanyol raket, 1938 Fransa Açık'ta kariyer grand slam yapan Don Budge'ın (22 yıl 363 gün) 87 yıllık rekorunu kırdı.

3-1 İLE GEÇTİ...

Efsane final! Avustralya Açık da Carlos Alcaraz Djokovic i geçti 3

Carlos Alcaraz, tarihin en iyilerinden Novak Djokovic’i nefes kesen dört setlik mücadelenin ardından 3-1 mağlup ederek şampiyonluk kupasına uzandı. İlk sette 6-2 mağlup olan Alcaraz, ardından oynadığı 3 seti de 6-2, 6-3 ve 7-5 ile geçti ve şampiyonluğa ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
Tenis Novak Djokovic Avustralya Açık Şampiyon Carlos Alcaraz
