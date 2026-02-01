Efsane final! Avustralya Açık'da Carlos Alcaraz Djokovic'i geçti

Tenis dünyasında bugün kelimenin tam anlamıyla tarih yazıldı! 2026 Avustralya Açık tek erkekler finalinde İspanyol fenomen Carlos Alcaraz, yaşayan efsane Novak Djokovic'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

ROD LAVER ARENA'DA DEVLERİN SAVAŞI: ALCARAZ ZİRVEDE!

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık, unutulmaz bir finalle sona erdi. Dünya 1 numarası Carlos Alcaraz, Melbourne'de daha önce oynadığı 10 finalin tamamını kazanan "Melbourne Kralı" Novak Djokovic'i devirerek imkansızı başardı.

87 YILLIK REKORU KIRDI!

Carlos Alcaraz, 4 büyük turnuvanın hepsinde şampiyon olan en genç tenisçi ünvanını elde etti. [22 yıl 272 gün]

İspanyol raket, 1938 Fransa Açık'ta kariyer grand slam yapan Don Budge'ın (22 yıl 363 gün) 87 yıllık rekorunu kırdı.

3-1 İLE GEÇTİ...

Carlos Alcaraz, tarihin en iyilerinden Novak Djokovic’i nefes kesen dört setlik mücadelenin ardından 3-1 mağlup ederek şampiyonluk kupasına uzandı. İlk sette 6-2 mağlup olan Alcaraz, ardından oynadığı 3 seti de 6-2, 6-3 ve 7-5 ile geçti ve şampiyonluğa ulaştı.