SON DAKİKA | Mahkemeden Mert Hakan Yandaş kararı! Tahliye talep edilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu’nun açtığı davada mahkeme tensip zaptını tamamladı. Sanıklar Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen'in tahliye talepleriyle ilgili karar verildi.

SON DAKİKA | Mahkemeden Mert Hakan Yandaş kararı! Tahliye talep edilmişti
Devrim Karadağ
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

Mahkemeden Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen ile ilgili dikkat çeken kararlar geldi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA...

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; mahkeme, sanıklar hakkında kuvvetli suç şüphesinin devam ettiği, mevcut delil durumu ve dosya kapsamı dikkate alınarak Ersen Dikmen’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

MERT HAKAN YANDAŞ KARARI

Mert Hakan Yandaş hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamı kararlaştırıldı.

SON DAKİKA | Mahkemeden Mert Hakan Yandaş kararı! Tahliye talep edilmişti 1

Mert Hakan Yandaş’ın avukatı tarafından yapılan tahliye talebi reddedildi.

İLK DURUŞMA NE ZAMAN?

Öte yandan davanın ilk duruşmasının 3 Nisan 2026 tarihinde saat 10.30’da görüleceği öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NBA'de Lakers, Rockets'ı yenerek art arda 6. galibiyetine ulaştıNBA'de Lakers, Rockets'ı yenerek art arda 6. galibiyetine ulaştı
Galatasaray'da divan kurulu mazbata töreni yapıldıGalatasaray'da divan kurulu mazbata töreni yapıldı

En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

CANLI | İsrail basını duyurdu: Ali Laricani'ye saldırı

CANLI | İsrail basını duyurdu: Ali Laricani'ye saldırı

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

Trafik cezalarına tepkiler gündemde... Erdoğan'a aktarılacak

Trafik cezalarına tepkiler gündemde... Erdoğan'a aktarılacak

