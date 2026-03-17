SON DAKİKA | Mahkemeden Mert Hakan Yandaş kararı! Tahliye talep edilmişti

Mahkemeden Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen ile ilgili dikkat çeken kararlar geldi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA...

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; mahkeme, sanıklar hakkında kuvvetli suç şüphesinin devam ettiği, mevcut delil durumu ve dosya kapsamı dikkate alınarak Ersen Dikmen’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

MERT HAKAN YANDAŞ KARARI

Mert Hakan Yandaş hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamı kararlaştırıldı.

Mert Hakan Yandaş’ın avukatı tarafından yapılan tahliye talebi reddedildi.

İLK DURUŞMA NE ZAMAN?

Öte yandan davanın ilk duruşmasının 3 Nisan 2026 tarihinde saat 10.30’da görüleceği öğrenildi.