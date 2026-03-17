Rıdvan Dilmen olay açıklama! "İhalenin kulübeye bırakıldığını görüyorum..."

Fenerbahçe Chobani Stadyumu'nda Gaziantep'i 4-1 ile geçerken, maç fazlasıyla Galatasaray ile olan puan farkını 4'e indirdi. Maçın ardından konuşan yorumcu Rıdvan Dilmen'den Tedesco'nun tercihleri için çarpıcı yorumlar geldi.

Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Maçın ardından yorumcu Rıdvan Dilmen'den teknik direktör Tedesco ve yönetime eleştiriler geldi.

"ALDATICI DEMEÇLERİ OLUYOR! GERÇEK ŞU Kİ..."

Sports Digital'de konuşan Rıdvan Dilmen: Bu skor taraftarı çok aşırı mutlu eder mi? Çok etmez. Tedesco'yu eder mi? Çok eder. Yönetimi eder mi? Çok eder. Tedesco geçtiğimiz haftalarda bir demeç verdi. Son 4 maçta 3 galibiyet aldık, 1 de beraberlik. Ama kendisi Kasımpaşa ve Antalya beraberiklerini saymadı. Nottingham ve Kupa'daki Gaziantep maçını saydı. Böyle aldatıcı demeçleri oluyor. Ama bir gerçek var ki 7 puan geridesin. Galatasaray'ın maçı ertelendiğinden 4 duruyor şu an. Kayıplar asıl şimdi hissedildi.

"İHALENİN KULÜBEYE BIRAKILDIĞINI GÖRÜYORUM!"

“Levent'in Oğuz Aydın yerine tercih edilmesi. Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek'in oynamaması…

İhalenin kulübeye bırakıldığını görüyorum. Bu ne kadar sağlıklı, sezon bittiğinde görülecektir. Toplantının içeriğini görebiliyorum. Oynayanlara, oynamayanlara bakıyorum ve görüyorum bazı şeyleri. ”

