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Efsane futbolcu Pele hastaneye kaldırıldı!

FUTBOL HABERLERİ  | 03.04.2019 17:10 | Son Güncelleme

Brezilya futbolunun efsane ismi Pele hastaneye kaldırıldı. Pele'nin hayati bir tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Efsane futbolcu Pele hastaneye kaldırıldı!

Brezilya futbolunun efsane ismi Pele hastaneye kaldırıldı. Pele'nin hayati bir tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Efsane isim, son yıllarda böbrek ve prostat sorunlarıyla uğraşıyordu.

Fransız genç yıldız Kylian Mbappe ile görüştükten sonra kaldığı otelde fenalaşan Pele, apar topar hastaneye kaldırıldı. 78 yaşındaki efsane isim bir reklam kampanyası için Paris'te bulunuyordu.

21 yıllık futbol kariyerinde 1363 maça çıkan ve 1281 gol atan efsane, Brezilya formasıyla çıktığı 91 maçta 77 gol atma başarısı gösterdi. 1958, 1962 ve 1970 yılları arasında Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşayan Pele, FIFA tarafından Yüzyılın Futbolcusu seçilmişti.

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pele Futbol

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