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Efsane güreşçi Yaşar Doğu kabri başında anıldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.01.2021 19:11 | Son Güncelleme

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 60'ıncı yılında kabri başında anıldı.

Efsane güreşçi Yaşar Doğu kabri başında anıldı

Cebeci Askeri Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu'nun yanı sıra güreş camiasından çok sayıda isim katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra Kuran-ı Kerim okundu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın yaptığı konuşmada, Yaşar Doğu'nun olimpiyat dünya ve Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Ancak bu şampiyonluklarının yanı sıra güreşi bıraktıktan sonra öğrencilerine yememiş yedirmiş, giymemiş giydirmiştir. İşte bu yüzden idol olmuştur. Eğer bugün hala anılıyorsa işte sebep budur. Yaşar Doğu'yu unutmayacağız ve asla unutturmayacağız" dedi. Başkan Aydın ayrıca Yaşar Doğu'nun Ankara'da yaşadığı evi müze yapma kararı aldıklarını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

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Yaşar Doğu'nun oğlu Gazanfer Doğu ise tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Yaşar Doğu her şeyden önce iyi bir babaydı. Şampiyonluklarına gelince; onu siz daha iyi biliyorsunuz. Ama onun çok üstün bir yetenek avcısı olduğunu söylemek isterim. Yeni antrenörlere örnek olacak çok özellikleri vardı. Ayrıca tam bir ülke sevdalısıydı. Milletine ve inançlarına ne kadar bağlı olduğunu biliyorsunuz. 2 rekat namaz kılmadan özellikle uluslararası maçlarda kesinlikle mindere çıkmazdı. Son zamanlarda kaybettiğimiz milli ve manevi değerleri yeniden kazanmamız için babamın hayatını anlatmamız lazım. Bugün hala Yaşar Doğu ismi anılıyorsa karşılık beklemeden yaptığı hizmetler yüzündendir. Babam asla unutulmayacaktır. Yaşar Doğu'nun evi, benim doğduğum ev Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Sayın Musa Aydın Bey'in girişimleri ile bu evin müze yapılması kararı alındı. Bu karar bizleri çok mutlu etmiştir. Başta Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve Sayın Musa Aydın'a ailem adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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