YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Efsane Hüseyin Akbaş'ın memleketinde yeni güreşçiler yetişiyor

Efsane Hüseyin Akbaş'ın memleketinde yeni güreşçiler yetişiyor

17.10.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört kez dünya şampiyonu, iki kez de dünya kupası birincisi olan efsane güreşçi Hüseyin Akbaş'ın memleketi Tokat'ta adını taşıyan güreş eğitim merkezinde, geleceğin başarılı sporcuları eğitiliyor - Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan: - "İnşallah buradan nice Hüseyin Akbaş'lar çıkaracağız. Bunun bilinci ile çalışmalarımıza devam ediyoruz"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesinde bulunan Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi'nde, geleceğin olimpiyat ve dünya şampiyonları yetiştiriliyor.

Dört dünya şampiyonluğu, iki dünya kupası birinciliği ve pek çok önemli başarısı bulunan efsane güreşçi merhum Hüseyin Akbaş'ın memleketinde çocuklar güreş sporuna ilgi gösteriyor.

Hüseyin Akbaş'ın adının verildiği güreş eğitim merkezinin 25 minik ve genç pehlivanı, gelecekte kazanacakları altın madalyalar için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Şimdiden pek çok başarıya imza atan minik ve genç sporcular, bu yıl birçok köklü büyükşehir ve şehir kulübünü geride bırakarak takım halinde 11 yaş altı Türkiye 3'üncüsü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği 11 Yaş Altı 2022 Türkiye Şampiyonası'nda Bursa ve Balıkesir kulüplerin ardından takım halinde 3'üncülük elde eden Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi'nin 15 yaşındaki 3 genç pehlivanı ise kısa süre önce Afyonkarahisar ve Ankara'daki güreş kulüplerine transfer edildi.

Küçük bir beldede güreşe adını yazdırmak isteyen sporcular, antrenörleri Aziz Erdoğdu'nun gözetiminde her gün yaklaşık 2 saat antrenman yapıyor.

Geleceğin şampiyonlarına Almus Kaymakamlığı ve Çevreli Belde Belediyesi de destek veriyor.

- Seyhan: "Kardeşlerimiz çok ciddi emek sarf ediyor"

Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, ilçelerine bağlı Çevreli Beldesinin bir güreş memleketi olduğunu söyledi.

İlçede gençlerin çoğunlukla güreş sporu ile uğraştıklarını belirten Seyhan, "Gerçekten buradaki güreşçi kardeşlerimiz çok ciddi emek sarf ediyor. En son 3 güreşçimizden 2'sini Ankara'ya, birini ise Afyonkarahisar'a gönderdik. Her sene ortalama iki sporcumuzu büyük kulüplere ve olimpiyat merkezine gönderiyoruz." dedi.

Kaymakamlık ve Çevreli Belediyesi olarak güreşe destek verdiklerini vurgulayan Seyhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok fedakar bir spor camiamız var. İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz güreşçi. Antrenörümüz olan Aziz Hoca'mız çocuklarla evladı gibi ilgileniyor. Biz de katkı sunarak bu kardeşlerimizin motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bunlar ekip işi. Başarı da bu şekilde geliyor. Sağ olsun belediye başkanımız Sadi Bey burada sporcularımıza her türlü imkanı sağlıyor. Türkiye'de böyle bir belde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Çevreli Beldesi güreşle müsemma. Hüseyin Akbaş'ın ismine yakışır şekilde güreşçi potansiyeli var. Şu beldemizde hiçbir hane yoktur ki içindekiler güreşle meşgul olmasın. Herkes mutlaka güreşle iştigal etmiş durumdadır burada. Bu anlamda biz de katkı sunarak gençlerimizi daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu olarak beldelerine dönmelerini istiyoruz. Tabii buraları da unutmamalarını istiyoruz. Bu da ahde vefa. İnşallah buradan nice Hüseyin Akbaş'lar çıkaracağız. Bunun bilinci ile çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Hüseyin Akbaş'ın mirasına beldede sahip çıkıldığını ifade eden Seyhan, "Sahip çıkmanın ötesinde daha ileriye götürme hususunda yarış içerindeler. Burada 25 kadar öğrencimiz var. Bu sayı her zaman artarak devam ediyor. Güreşçilerimizin amacı bir Hüseyin Akbaş olabilmek. Bu şuurla burada antrenman yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Çevreli Belediye Başkanı Sadi Soysal da "Kaymakam Bey'e çok teşekkür ederim. Bize her zaman destek oluyor. Burası dünya şampiyonu Hüseyin Akbaş'ın beldesi. İnşallah nice Hüseyin Akbaş'lar buradan çıkacaktır, Buna inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Minik sporculardan Uğur Yılmaz, güreşte Hüseyin Akbaş gibi şampiyon olmak istediğini dile getirirken, Ahmet Akbaş da efsane güreşçi Hüseyin Akbaş'ın akrabası olduğunu belirtip, onun izinden yürümeye çalıştığını aktardı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandıTokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül hayatını kaybettiTiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül hayatını kaybetti
Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Can Yıldırım son yolculuğuna uğurlandıMaden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Can Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Tokat Almus Güreş

Tokat Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazartesi

İmsak
05:16
Sabah
06:39
Öğle
12:24
İkindi
15:28
Akşam
17:59
Yatsı
19:18
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.