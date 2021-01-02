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Efsane isim Bernard Guignedoux hayatını kaybetti

FRANSA HABERLERİ  | 02.01.2021 12:09 | Son Güncelleme

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) kulübünün tarihindeki ilk golü kaydeden Bernard Guignedoux, 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Efsane isim Bernard Guignedoux hayatını kaybetti

PSG kulüp tarihinin ilk golünü atan Bernard Guignedoux hayatını kaybetti. Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda Guignedoux'nun serbest vuruştan attığı golün görüntüsüne yer verilerek "Sonsuzluğa giden ilk gol. Kulüp tarihimizin ilk golcüsü Bernard Guignedoux'yu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine başsağlığı dileriz. Seni asla unutmayacağız, huzur içinde yat Bernard" ifadeleri kullanıldı.

Guignedoux, 12 Ağustos 1970'te kurulan PSG'nin 23 Ağustos'ta Poitiers karşısına çıktığı ikinci lig maçında durumu 1-1'e getiren kulüp tarihinin ilk golünü kaydetmişti. PSG'de 1970-1972 yıllarında görev yapan golcü futbolcu Guignedoux, takımının ilk sezonunda şampiyonluk yaşayarak birinci lige yükselmesine katkıda bulunmuştu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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