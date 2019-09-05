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Efsane isim Cafu'nun oğlu Danilo hayatını kaybetti

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.09.2019 15:26 | Son Güncelleme

Brezilya'nın efsane defans oyuncusu Cafu'nun 30 yaşındaki oğlu Danilo, futbol oynarken vefat etti.

Efsane isim Cafu'nun oğlu Danilo hayatını kaybetti

Brezilyalı defans oyuncusu Cafu'nun oğlu Danilo Feliciano de Moraes, futbol oynarken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, Cafu'nun en büyük oğlu 30 yaşındaki Danilo'nun, arkadaşlarıyla evinin bahçesinde futbol oynarken kalp krizi geçirdiği duyuruldu.

Hastaneye kaldırılan Danilo'nun, doktorların tüm müdahelesine rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Cafu'nun futbola başladığı takım Sao Paulo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüz Cafu'nun oğlu Danilo'nun ölümünden dolayı çok büyük üzüntü duymaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Sao Paulo, Roma ve Milan gibi takımlarda forma giyen 49 yaşındaki Cafu, Brezilya ile 2 kez dünya kupasını kaldırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Cafu Danilo

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