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Efsane isim Carlos Bilardo koronavirüse yakalandı

FUTBOL HABERLERİ  | 27.06.2020 11:51 | Son Güncelleme

Maradona'nın da kadroda yer aldığı Arjantin Milli Futbol Takımı'nı 1986 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan eski teknik direktör Carlos Bilardo, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

1986 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i çalıştıran Bilardo, koronavirüse yakalandı. Adams-Hakim sendromu başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunları bulunan 82 yaşındaki Bilardo'nun, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ancak eski teknik adamın hastalık belirtisi göstermediği öğrenildi.

Hem oynadığı hem de çalıştırdığı eski kulübü Estudiantes, başkent Buenos Aires'teki evinde, bakım altında yaşayan Bilardo için Twitter hesabından destek mesajı paylaştı.

Bilardo, Diego Maradona'nın da yer aldığı Arjantin kadrosunu 1986'da dünya şampiyonluğu, 1990'da ise dünya 2'nciliğine taşıdı. Arjantin, 1986'dan beri Dünya Kupası'nı kazanamıyor.

(AA)

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