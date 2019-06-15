SPOR

Efsane isim Şeref Has son yolculuğuna uğurlandı

FUTBOL HABERLERİ  | 15.06.2019 20:30 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Şeref Has (82) son yolculuğuna uğurlandı.

Efsane isim Şeref Has son yolculuğuna uğurlandı

Şeref Has'ın Bebek Camisi'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazına, ailesinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen ve sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri, eski futbolcular ile kulüp çalışanları katıldı.

Cenaze namazı öncesinde konuşan Nihat Özdemir, "Hatıralarımızdan hiç silinmeyecek bir isimdi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Öyle sporcular yetiştirmek için Allah'a dua ediyoruz. Futbolun çok önemli isimlerinden biriydi. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de önemli isimlerinden biriydi. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah'ın rahmeti üzerine olsun." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de Şeref Has'ın Türk futbolunun çok değerli bir ismi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Şeref Abi benim çocukluk yıllarımda çok değerli bir futbolcuydu. Fenerbahçe'de o zaman Selim Ağabey, Ogün'lerin Levent'lerin olduğu dönemleri hatırlıyorum. Daha sonra biz büyüdük oyuncu olduk, antrenör olduk, A Milli Takıma geldiğimizde de kendisiyle çalıştık. Futbolculuğunun yanında, tarife tam uygun olan birisiydi, hem futbolcu yetenekleri hem de karakteri ile örnek bir insandı. A Milli Takım'da çalıştığım dönem sonrasında çok büyük destek verdi. Birlikte bilgileriyle insani değerleriyle çok faydalandığımız bir insandı. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum."

Şenes Erzik de Şeref Has'ın vefatı nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "İlk federasyonu kurduğumuz zaman paydaşlarımızdan önde giden insanları, bize faydası olacak insanları seçtik. Şeref Has bunlardan biriydi. Dolayısıyla Şeref Has ile yalnız Fenerbahçe'de beraberliğimiz yoktu, yöneticilik zamanlarımızda, sonradan da Türk futboluna katkılarda bulunacak mevkilerde oldu. Çok iyi ve değerli bir insandı. Hiç kimseyi üzmedi, futbolcu olarak da yönetici olarak da daima doğrunun yanında oldu. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.

Cenaze namazının ardından Şeref Has'ın naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü. Merhumun cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.


PARTNERİşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!İşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!
Abdullah Ercan istifa kararı aldıAbdullah Ercan istifa kararı aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şeref Has Fenerbahçe a milli takım

En Çok Okunan Haberler

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

Süper Lig'de ayrılık

Süper Lig'de ayrılık

Trabzon'la anlaşamadı! Fenerbahçe'ye gidiyor

Trabzon'la anlaşamadı! Fenerbahçe'ye gidiyor

Yanal'dan bomba açıklama! Transfer...

Yanal'dan bomba açıklama! Transfer...

Vedat Muriç'ten Galatasaray itirafı

Vedat Muriç'ten Galatasaray itirafı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Eden Hazard resmen açıklandı! Rüyası gerçek oldu

Eden Hazard resmen açıklandı! Rüyası gerçek oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Van’da 2. Lig coşkusu

Van’da 2. Lig coşkusu

Barcelona'dan sürpriz transfer

Barcelona'dan sürpriz transfer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Efsane isim Şeref Has son yolculuğuna uğurlandı

Şeref Has son yolculuğuna uğurlandı

Menemenspor'da Abdullah Ercan istifa kararı aldı

Abdullah Ercan istifa kararı aldı

Maradona sağlık sorunları nedeniyle Dorados'tan ayrıldı

Maradona Dorados'tan ayrıldı

Sırbistan'da Mladen Krstajic kovuldu

Sırbistan, Krstajic'i kovuldu

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber

Mustafa Denizli, Traktör Sazi'de

Mustafa Denizli imzayı attı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.