Efsane kulüp Gençlerbirliği, Süper Lig'e geri döndü! 4 yıllık aranın ardından Ankara'da büyük sevinç yaşandı

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi ve şampiyon Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.
Süper Lig'e yükselenler
Kocaelispor
Gençlerbirliği
Play-Off Finalisti
Fatih Karagümrük
Play-Off Eşleşmeleri
İstanbulspor - Boluspor
Bandırmaspor - Erzurumspor
Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'e -21 puan ve 38 maçta 153 gol yiyerek -139 averajla veda etti.
Trendyol 1. Lig'de Ankaragücü, son hafta Amedspor'u yenmesine rağmen küme düştü.
Trendyol 1. Lig'de diğer küme düşen iki takım ise Adanaspor ve Şanlıurfaspor oldu.
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