Efsane kulüp Gençlerbirliği, Süper Lig'e geri döndü! 4 yıllık aranın ardından Ankara'da büyük sevinç yaşandı

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi ve şampiyon Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Süper Lig'e yükselenler

Kocaelispor

Gençlerbirliği

Play-Off Finalisti

Fatih Karagümrük

Play-Off Eşleşmeleri

İstanbulspor - Boluspor

Bandırmaspor - Erzurumspor

MALATYASPOR REKOR KIRARAK DÜŞTÜ

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'e -21 puan ve 38 maçta 153 gol yiyerek -139 averajla veda etti.

ANKARAGÜCÜ KAZANMASINA RAĞMEN KÜME DÜŞTÜ

Trendyol 1. Lig'de Ankaragücü, son hafta Amedspor'u yenmesine rağmen küme düştü.

ADANA VE URFA DA DÜŞTÜ

Trendyol 1. Lig'de diğer küme düşen iki takım ise Adanaspor ve Şanlıurfaspor oldu.