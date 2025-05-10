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Efsane kulüp Gençlerbirliği, Süper Lig'e geri döndü! 4 yıllık aranın ardından Ankara'da büyük sevinç yaşandı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Yeni Malatyaspor'u 5-0 yenerek ligi 68 puanla ikinci sırada tamamladı ve direkt Süper Lig'e yükseldi. 4 yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri dönen başkent temsilcisinin taraftarları bu sonucun ardından büyük sevinç yaşadı.

Efsane kulüp Gençlerbirliği, Süper Lig'e geri döndü! 4 yıllık aranın ardından Ankara'da büyük sevinç yaşandı
Emre Şen

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi ve şampiyon Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Süper Lig'e yükselenler

Kocaelispor
Gençlerbirliği

Play-Off Finalisti

Fatih Karagümrük

Play-Off Eşleşmeleri

İstanbulspor - Boluspor
Bandırmaspor - Erzurumspor

MALATYASPOR REKOR KIRARAK DÜŞTÜ

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Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'e -21 puan ve 38 maçta 153 gol yiyerek -139 averajla veda etti.

ANKARAGÜCÜ KAZANMASINA RAĞMEN KÜME DÜŞTÜ

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Trendyol 1. Lig'de Ankaragücü, son hafta Amedspor'u yenmesine rağmen küme düştü.

ADANA VE URFA DA DÜŞTÜ

Trendyol 1. Lig'de diğer küme düşen iki takım ise Adanaspor ve Şanlıurfaspor oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gençlerbirliği Kocaelispor
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