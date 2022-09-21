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Efsane kulüp satılıyor! Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım duyurdu...

21.09.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig takımı Samsunspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrılmış ve Aykut Kocaman'a teklif yapıldığı iddia edilmişti. Başkan Yüksel Yıldırım kısa süre önce bazı kararlar aldı ve futbol gelişim direktörü Batu Kaplan ile oyuncu izleme komitesinden birkaç personel ile yolları ayırmıştı. Yıldırım, bu kez bambaşka bir kararla gündeme oturdu. Samsunspor Başkanı, kulübü satmaya hazır olduğunu açıkladı.

Efsane kulüp satılıyor! Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım duyurdu...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medyada bir taraftarın paylaşımına cevap vererek, kulübü satabileceğine dair bir açıklama yaptı.

Bir taraftarın, eski başkan İsmail Uyanık ile Yüksel Yıldırım’ın fotoğrafını paylaşıp, "Keşke kulübü ekonomik olarak Yüksel Yıldırım, futbol olarak İsmail Uyanık yönetseydi. Tekrar arayı düzeltse Samsunspor adına daha güçlü olacak eminim." yazdı.

"KULÜBÜ SATMAYA HAZIRIM!"

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Başkan Yıldırım da bu paylaşıma karşılık, "Siz beni yolunacak kaz mı görüyorsunuz? Kulübü isteyene satmaya hazırım. Varsa nakit paranız indirim de yapmaya hazırım. Hemen konuşalım. Öyle davul bende ve tokmak başkasında yok artık! 2. Lig’de ilk sene bir kere lider olmamıştık. O günleri çok çabuk unuttunuz. Yeter artık!" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar boyunca Süper Lig'de sık sık yer alan Samsunspor, 1965 yılında kuruldu. Geçmişte sekiz farklı branşta faaliyet gösteren kulübün günümüzde yalnızca profesyonel liglerde mücadele eden basketbol ve futbol takımları bulunmaktadır. Basketbol takımı ikinci seviye lig olan Türkiye Basketbol Ligi'nde bulunurken futbol takımı ise ikinci seviye lig olan 1. Lig'de yer almaktadır.


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Samsunspor TFF 1. Lig Yüksel Yıldırım
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