Efsane kulüp satılıyor! Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım duyurdu...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medyada bir taraftarın paylaşımına cevap vererek, kulübü satabileceğine dair bir açıklama yaptı.

Bir taraftarın, eski başkan İsmail Uyanık ile Yüksel Yıldırım’ın fotoğrafını paylaşıp, "Keşke kulübü ekonomik olarak Yüksel Yıldırım, futbol olarak İsmail Uyanık yönetseydi. Tekrar arayı düzeltse Samsunspor adına daha güçlü olacak eminim." yazdı.

"KULÜBÜ SATMAYA HAZIRIM!"

Başkan Yıldırım da bu paylaşıma karşılık, "Siz beni yolunacak kaz mı görüyorsunuz? Kulübü isteyene satmaya hazırım. Varsa nakit paranız indirim de yapmaya hazırım. Hemen konuşalım. Öyle davul bende ve tokmak başkasında yok artık! 2. Lig’de ilk sene bir kere lider olmamıştık. O günleri çok çabuk unuttunuz. Yeter artık!" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar boyunca Süper Lig'de sık sık yer alan Samsunspor, 1965 yılında kuruldu. Geçmişte sekiz farklı branşta faaliyet gösteren kulübün günümüzde yalnızca profesyonel liglerde mücadele eden basketbol ve futbol takımları bulunmaktadır. Basketbol takımı ikinci seviye lig olan Türkiye Basketbol Ligi'nde bulunurken futbol takımı ise ikinci seviye lig olan 1. Lig'de yer almaktadır.



