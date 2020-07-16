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Efsane patoz makinaları hala kullanılıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.07.2020 10:09 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir zamanlar çiftçinin yoğun bir şekilde kullandığı patoz makinaları, yerini modern biçerdöverlere bırakırken bazı köylerde kullanılmaya devam ediyor.Tarımda efsane olan patoz, diğer adıyla savrum makinaları emekliye ayrılıyor.

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir zamanlar çiftçinin yoğun bir şekilde kullandığı patoz makinaları, yerini modern biçerdöverlere bırakırken bazı köylerde kullanılmaya devam ediyor.
Tarımda efsane olan patoz, diğer adıyla savrum makinaları emekliye ayrılıyor. Çiftçinin buğday, arpa ve nohut hasadı Patoz makinaları, harman zamanı artık sadece biçerdöverlerin giremediği dağ köylerinde kullanılıyor.
Emet ilçesi Samrık köyünde çiftçilik yapan Cavit Öztürk, yaptığı açıklamada, ’’Eski klasik patoz makinalarının yerini artık modern biçerdöverler aldı. Köylerde kullanımı her geçen yıl yaygınlaşan biçerdöverler, aynı anda hem saman yapıyor hem de daneleri depoluyor. Böylece çiftçi zaman, iş ve maliyet kaybından kurtuluyor. Önceden 25 dönüm bir buğday tarlasının hasadı 45 kişiyle bir haftada yapılırken, şimdi aynı hasat 34 saatte bitiriliyor. Artık her köyde 45 kişide olan bu biçerdöverlerle tüm köyün harmanı kaldırılıyor. Modern biçerdöverler çiftçinin bol bol saman yapmasını da sağlıyor. Klimalı olan yeni biçerdöverler hem daha kullanışlı hem de patoz makinalarındaki gibi can güvenliği sıkıntısı yok. Bazı biçerdöver sahipleri sadece saman karşılığı ücretsiz olarak köylünün ekinini biçerken, bazıları da farklı tarifelerle ekin biçiyor. Ancak biz kırsal arazide olan buğdağımızı patoz ile harman yapıyoruz’’ diye konuştu.

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