"Efsane Vali" Recep Yazıcıoğlu'nun ismi 9 yıl görev yaptığı Erzincan'da yetişen çiçekte yaşatılıyor

ERZİNCAN (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Yaşadığı dönemde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak bilinen, çalışkanlığı ve halka yakınlığıyla gittiği her ilin insanında derin izler bırakan Vali Recep Yazıcıoğlu'nun ismi, 9 yıl görev yaptığı Erzincan'da yetişen endemik çiçekte yaşatılıyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Kandemir, 2008'de Kemah ilçesi kırsalında bitki envanteri üzerine yaptığı çalışma sırasında ilk kez gördüğü bir bitkiye rastladı.

Bunun üzerine bitkiden örnekler alarak çalışma başlatan Kandemir, konunun uzmanı Alman botanikçi Gerhard Wagenitz ile bunun bilim dünyası için yeni bir tür olduğunu ortaya çıkardı.

İlerleyen yıllarda yapılan gözlem ve araştırmalar sonucu da bu bitkinin dünyada sadece Erzincan'ın Kemah ve İliç ilçeleri arasındaki jipsli alanlarda seyrek bireyler halinde yetiştiği belirlendi.

Kandemir, bitkiye, kentte 9 yıl görev yaparak yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kurmayı başaran ve 18 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Vali Recep Yazıcıoğlu'nun ismini verdi.

Prof. Dr. Ali Kandemir, AA muhabirine, bitkinin Türkiye'deki endemik türler arasında yer aldığını söyledi.

Vali Recep Yazıcıoğlu'nun hem Türkiye hem de Erzincan'da çok sevilen biri olduğuna işaret eden Kandemir, şöyle konuştu:

"Kendisi Erzincan ile bütünleşmişti. Bütün bireylere saygı gösterir ve görürdü. Erzincan ile bütünleşmiş böyle kıymetli bir kişinin adının, yine sadece burada yetişen bitkide yaşatılmasını istedik. Bunun üzerine, ismi valimize ve çiçeğin şekline yakışsın diye Türkçe 'şah tülübaş' olarak adlandırdığımız bitkiye, bilimsel olarak 'psephellus recepii' ismini verdik. Tülübaş ismi, bitkinin çiçeğinin şeklinin tüle benzemesinden kaynaklanıyor."

Yazıcıoğlu'na duyduğu saygı ve vefayı bu şekilde göstermek istediğini anlatan Kandemir, "Recep Yazıcıoğlu, burada en ücra köşelere bile bazen tek bazen de ekiplerle gitmiştir. Hatta dağcılarla araziye çıktığımızda diyorlar ki 'Valimizle buraya gelmiş, bu dereden geçmiştik.' Erzincan'ın doğasını bu kadar gezen biri, bu çiçeğin yanından da geçmiş olabilir. Bitkiye, doğayı bu kadar seven birinin isminin verilmesi gayet yerinde oldu diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

