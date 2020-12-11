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Efsane yönetmen Kim Ki-duk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

11.12.2020 16:44 | Son Güncelleme:
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Efsane yönetmen Kim Ki-duk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüse nedeniyle yaşamını yitirdi. Yönetmenin ölümü, arkadaşlarının kendisine ulaşamamasıyla ortaya çıktı.

Jurmala şehrinde ev ve oturma izni almak istediği öğrenilen 59 yaşındaki yönetmen Kim Ki-duk, önceden planlanan bir toplantıya gelmeyince arkadaşları endişeye kapıldı ve ülkedeki hastanelerde kendisini aramıştı. Ancak ünlü isimden kötü haber geldi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Letonya'nın başkentinde düzenlenen belgesel film festivali ArtDocFest/Riga'nın direktörü Vitaliy Manskiy, Delfi haber portalına verdiği demecinde, kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin kurallar nedeniyle yönetmeni arayışlarının uzun zaman aldığını söyledi. Manskiy ayrıca, çevirmeni Darya Krutova'nın da Koreli yönetmenin hayatını kaybettiğini doğrulandığını belirtti.

Kim Ki-duk, 'Boş Ev', 'Zaman', 'Kötü Adam', 'Bilinmeyen Adres' gibi filmlerin yönetmenliği yapmıştı.

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