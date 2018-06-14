SPOR

Efsanevi basketbolcu Anne Donovan hayatını kaybetti

BASKETBOL HABERLERİ  | 14.06.2018 10:31 | Son Güncelleme

Tarihin en başarılı basketbolculardan biri olarak kabul edilen iki altın madalya sahibi Anne Donovan'ın 56 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Efsanevi basketbolcu Anne Donovan hayatını kaybetti

Tarihin en başarılı basktbolcularından biri olarak kabul edilen, oyuncu ve antrenör olarak olimpiyatlarda iki kez altın madalya kazanan Anne Donovan'ın kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

56 yaşındaki sporcunun ölüm haberi ailesi tarafından duyuruldu:

"Anne'i kaybetmenin ne kadar yıkıcı olduğunu tarif etmek zor olsa da, ailemiz böyle harika bir insanla kutsanmış olduğu için minnettarız. Anne, hem bir koç, hem bir evlat, kız kardeş,teyze ve arkadaş olarak birçok hayata dokundu. Onunla, kadın bir sporcu olarak basketbol dünyasında başardıkları için gurur duyuyoruz, ancak Anne'in karakteri, alçakgönüllüğü, nezaketi ve yardımseverliği dolayısıyla daha çok gururluyuz."

New Jersey'in Ridgewood kasabasında doğan ve 2 metre uzunluğundaki boyuyla dikkat çeken başarılı basketbolcu, 1995 yılında, Basketball Hall of Fame müzesine kabul edilmişti.

Springfield, Massachusetts'te bulunan kuruluşa sadece kariyeri boyunca olağanüstü performans ve başarı gösteren basketbolcular, tüm zamanların en başarılı koçları ve basketbol hakemleri kabul ediliyor. (NTV)

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Anahtar Kelimeler:
Anne Donovan new jersey Ridgewood

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