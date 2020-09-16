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  4. Egan Bernal Fransa Bisiklet Turu'ndan çekildi

Egan Bernal Fransa Bisiklet Turu'ndan çekildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.09.2020 11:07 | Son Güncelleme

Ineos Grenadiers takımının Kolombiyalı bisikletçisi Egan Bernal, geçen yıl şampiyon olduğu Fransa Turu'ndan, bitime 5 etap kala çekildi. 15 ve 16. etaplar sonrası genel klasman lideri Primoz Roglic'in 19 dakika 4 saniye arkasında 16. sırada yer alan Bernal, bu yıl formsuz gözüktüğü yarışı terk etme kararı aldı.

Egan Bernal Fransa Bisiklet Turu'ndan çekildi

Kolombiyalı bisikletçi Egan Bernal, geçen yıl şampiyon olduğu Fransa Turu'ndan, bitime 5 etap kala çekildi.

23 yaşındaki sporcu, Ineos Grenadiers'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Fransa Bisiklet Turu'nun benim için bu böyle bitmesini istemezdim ancak takımımla beraber aldığım kararın, mevcut koşullar altında doğru olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(AA)

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