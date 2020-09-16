Egan Bernal Fransa Bisiklet Turu'ndan çekildi

Kolombiyalı bisikletçi Egan Bernal, geçen yıl şampiyon olduğu Fransa Turu'ndan, bitime 5 etap kala çekildi.
23 yaşındaki sporcu, Ineos Grenadiers'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Fransa Bisiklet Turu'nun benim için bu böyle bitmesini istemezdim ancak takımımla beraber aldığım kararın, mevcut koşullar altında doğru olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
(AA)
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