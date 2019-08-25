SPOR

Ege Arar: ABD ile aynı grupta olmamız avantaj

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 25.08.2019 12:34 | Son Güncelleme

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Ege Arar, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki güçlü rakiplerinden ABD ile aynı grupta bulunmalarının avantaj olduğunu belirtti.

Ege Arar: ABD ile aynı grupta olmamız avantaj

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde organize edilecek Dünya Kupası için hazırlıklarına devam eden millilerde 22 yaşındaki oyuncu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Genç pivot, ay-yıldızlı ekibin E Grubu'nda mücadele edeceği rakipleri Çekya, ABD ve Japonya için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Grupta dünyanın en büyük ekolü ABD var. ABD'nin grubumuzda olması avantaj. Çünkü üst turda karşımıza çıkmasından daha iyi. ABD'de birçok oyuncu duyduğumuz kadarıyla kadrodan çekiliyor. Çekya'da Jan Vesely'nin sakatlığı bulunuyor. Bu onlar için büyük bir eksik. Japonya hakkında ise detaylı olarak pek bir bilgimiz yok. Kolej oyuncuları var. Yeni draft olan oyunculara sahipler. Onlar da iyi takım. Biz elimizden geleni yapacağız. Hiç tanımadığımız ekipler de kendi içlerinde bir kimya oluşturup iyi olabiliyor. Bunu da bilmediğimiz için bu bizim için büyük bir soru işareti."

Hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak olduğunu vurgulayan Ege, "Altyapılarda çocukluğumuzdan bu yana konulan hedef bu. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştiririz. Elimizden gelenin en iyisini '12 Dev Adam' olarak sahada yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu, ay-yıldızlı takımdaki arkadaşlık ortamı için ise "Yıllardır birlikte oynuyoruz. Takım kimyası en üst seviyede." diyerek sözlerini tamamladı.

Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı
Milliler Porto Riko'ya şans vermediMilliler Porto Riko'ya şans vermedi
'Çin'de maç maç ilerlemeliyiz''Çin'de maç maç ilerlemeliyiz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ege Arar 2019 FIBA Dünya Kupası

En Çok Okunan Haberler

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

F.Bahçe transferi açıkladı! İstanbul'a geldi

F.Bahçe transferi açıkladı! İstanbul'a geldi

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Beşiktaş'tan flaş teklif! Harekat başladı

Beşiktaş'tan flaş teklif! Harekat başladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

'FIBA altın madalyamızı çaldı'

'FIBA altın madalyamızı çaldı'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ersan İlyasova sağlık kontrolünden geçti

Ersan İlyasova sağlık kontrolünden geçti

Mesut Özil, milli takımı neden reddettiğini açıkladı!

Mesut Özil, milli takımı neden reddettiğini açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Messi mi Ronaldo mu? İşte Güneş'in yanıtı

Messi mi Ronaldo mu? İşte Güneş'in yanıtı

Güneş'ten yabancı kuralı için flaş öneri!

Güneş'ten yabancı kuralı için flaş öneri!

Cedi Osman: Dünya Kupası'nda kimseden korkmuyoruz

'Kimseden korkmuyoruz'

Şenol Güneş: Abdullah Avcı'nın başarılı olacağını düşünüyorum

Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı sözleri

Şenol Güneş: Fransa maçından sonra insanlar birleşti

'Fransa maçından sonra insanlar birleşti'

Şenol Güneş Beşiktaş iddiasına flaş yanıt!

Şenol Güneş Beşiktaş iddiasına flaş yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.