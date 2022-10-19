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Ege Bölgesi Sanayi Odasında meclis başkanlığına İbrahim Gökçüoğlu seçildi

19.10.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Bölgesi Sanayi Odasında meclis başkanlığına İbrahim Gökçüoğlu seçildi

Ege Bölgesi Sanayi Odasında meclis başkanlığına İbrahim Gökçüoğlu seçildi

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odasında (EBSO) yeni meclis başkanı İbrahim Gökçüoğlu oldu.

İzQ İnovasyon Merkezi'nde yapılan seçimde İbrahim Gökçüoğlu, Eyüp Sevimli ve Hakkı Attaroğlu meclis başkanlığı için yarıştı.

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen'in yeniden aday olmadığı seçimde, oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi.

Sandıklardan Gökçüoğlu'na 44, Sevimli'ye 37, Attaroğlu'na 25 oy çıktı, Gökçüoğlu yeni meclis başkanı oldu.

Odanın öğleden önce yapılan yönetim kurulu başkanlığı seçimlerinde ise Ender Yorgancılar, yeniden göreve seçilmişti.

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