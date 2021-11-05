Ege Bölgesi'ndeki Yeşilay Danışmanlık Merkezleri açıldı

İZMİR (AA) - İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta bulunan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sepetçiler Kasrı'nda katıldığı "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni" ile hizmete açıldı.

Ege Üniversitesi kampüsünde bulunan tarihi Yeşil Köşk'te hizmete açılan YEDAM'ın açılış törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun, Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri YEDAM'ın çalışmalara hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Akmescit Mahallesi'ndeki Manisa YEDAM’da incelemelerde bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, daha sonra çevrimiçi yapılan açılışa katıldı.

Programa Vali Karadeniz’in yanı sıra İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş ve Yeşilay Manisa Şubesi Başkan Vekili Levent Akçalı da katıldı.

Aydın'ın Köprülü-Veysipaşa Mahallesi’ndeki merkezin açılışına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ve Yeşilay Aydın Şube Başkanı Cemal Sezgin katıldı.

Uşak Işık Mahallesi'ndeki YEDAM merkezin açılışına Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı ve Yeşilay Uşak Şube Başkanı Feyza Güler katıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan YEDAM merkezinin açılışına Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Yeşilay Denizli Şube Başkanı Bünyamin Yakar ve Yeşilay personeli tarafından takip edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz