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Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

03.06.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.05'te Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 12,64 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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