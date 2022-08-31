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Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

31.08.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 17.02'de meydana gelen sarsıntının, 6,7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Depremin, Aydın'ın Kuşadası ilçesine uzaklığı 17,25 kilometre olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem kuşadası Ege Denizi Aydın afad

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