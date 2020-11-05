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Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

AYDIN HABERLERİ  | 05.11.2020 16:10 | Son Güncelleme

Bugün akşam saatlerinden itibaren Güney ve Kuzey Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor.Meteoroloji 2.

Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Bugün akşam saatlerinden itibaren Güney ve Kuzey Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ Ege Denizi’nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın; bugün (Perşembe) akşam saatlerinde Güney Ege’nin kuzeyi ile akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege ile Güney Ege açıklarında etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Güney Ege’nin kuzeyinde Cumartesi günü (07.11.2020) sabah saatlerine kadar, Kuzey Ege ile Güney Ege açıklarında ise Pazar günü (08.11.2020) sabah saatlerine kadar devam edeceği beklenmektedir” denildi.

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