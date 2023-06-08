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Ege Denizi'nde geri itilen düzensiz göçmenler için kurtarma operasyonları sürüyor

08.06.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde 1 Ocak- 31 Mayıs döneminde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 bin 678 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ülkelerindeki iç savaşlardan kaçıp aileleriyle yeni bir hayat kurmak için Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin yolculuğu sürüyor. Yasa dışı yollarla Ege Denizi'ne açılan düzensiz göçmenler, Yunanistan unsurlarının kötü muamelesiyle karşılaşıp, Türk kara sularına geri itiliyor.

Değerli eşyaları alınan, motorları sökülen can salları içerisinde denizin ortasında bırakılan düzensiz göçmenlerin umutları ise yine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri oluyor.

Ekipler, denizde ölüme terk edilen düzensiz göçmenleri kurtarıp karaya çıkardıktan sonra su, yemek ve kıyafet gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

GERİ İTİLEN 8 BİN 678 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesindeki verilere göre, 1 Ocak-31 Mayıs 2023 döneminde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 bin 678 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 4 bin 189 düzensiz göçmen de yakalandı. Ayrıca ekipler, motor arızası, can sallarının su alması gibi nedenlerle denizde yardım çağrısında bulunan çok sayıda düzensiz göçmeni de kurtardı.

EN ÇOK GERİ İTME İZMİR AÇIKLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri en çok kurtarma ve yakalama faaliyetini ise İzmir açıklarında gerçekleştirdi.

Ocak ve mayıs ayları arasında 5 aylık sürede İzmir'de toplam 4 bin 122 geri itilen düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 1856 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Çanakkale'de 1551, Muğla'da 1508, Aydın'da 871 ve Balıkesir'de 626 geri itilen düzensiz göçmeni kurtardı.

Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan Çanakkale'de 900, Muğla'da 824, Aydın'da 284, Balıkesir'de 325 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Denizde çeşitli nedenlerle hayatını kaybeden 12 düzensiz göçmenin ise cesedine ulaşıldı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 42 kişi ekiplerce gözaltına alınıp haklarında işlem yapıldı.

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