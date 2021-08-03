Ege İhracatçı Birliklerinin 7 aylık ihracatı yüzde 26 arttı

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) ocak-temmuz dönemindeki ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 8 milyar 884 milyon dolara ulaştı.

EİB'den yapılan açıklamada, 2020'nin ocak-temmuz döneminde 7 milyar 69 milyon dolarlık ihracat yapıldığı hatırlatıldı. Bu yılın aynı döneminde ise birlik üyelerinin ihracatının yüzde 26 artışla 8 milyar 884 milyon dolara çıktığı belirtildi.

Temmuz ayında EİB ihracatının yüzde 4 artışla 1 milyar 238 milyon dolara ulaştığı da aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu yıl temmuz ayında 5 birliğin ihracatını artırdığını bildirdi.

Kimya sektörünün temmuz ayında da bölgede en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olduğuna işaret eden Eskinazi, "Genel tabloya baktığımızda da demir sektörümüzden sonra totalde ikinci sırada. Sektör yüzde 52 artışla 151 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirirken, son 1 yıllık ihracatı 1,5 milyar doları aşmış durumda. Bu rakamlar Ege İhracatçı Birliklerinde Kimya İhracatçıları Birliğinin kurulması isteğimizin ne kadar doğru olduğunun göstergesi." ifadelerini kullandı.

