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Ege İhracatçı Birliklerinin "sürdürülebilirlik raporu" açıklandı

27.04.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: - "Bundan sonraki süreçte, sürdürülebilirlik raporumuzu her yıl düzenli olarak yayınlayacağız, atık miktarımızı, enerji tüketimimizi, karbon ve su ayak izimizi azaltmak için kendimize hedefler koyacağız"

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından hazırlanan "sürdürülebilirlik raporu", EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi tarafından açıklandı.

Jak Eskinazi, EİB'de düzenlediği basın toplantısında, 2019'da "sürdürülebilirlik" konusu üzerine yoğun bir çalışma süreci başlattıklarını belirtti.

Çabaları sistematik hale getirebilmek, sürdürülebilirlik konularının kurum içi süreçler ile bütünleşmesini sağlamak, sürdürülebilirlik performansını ve raporlanmasını takip etmek amacıyla "Sürdürülebilirlik Komitesi" kurduklarını ifade eden Eskinazi, oluşturdukları "sürdürülebilirlik manifestosu" ile de bu konuda yol haritası çizdiklerini ve son iki yıldır yoğun şekilde yürütülen tüm kurumsal çalışmaları kapsamlı bir rapor haline getirdiklerini vurguladı.

Hazırladıkları raporun "kurumsal sürdürülebilirlik" bölümünde, sorumlu yönetim ilkeleri kapsamında paydaşlarla ilişkileri, sürdürülebilirlik anlayışı ve bu alandaki öncelikleri aktardıklarını ifade eden Eskinazi, "Çevresel sürdürülebilirlik" bölümünde ise çevresel sorumluluklarını paylaştıklarını kaydederek, şöyle dedi:

"Sürdürülebilirlik raporlaması zorunlu olan firmaların kapsamı gün geçtikçe genişliyor. Özellikle Avrupa Birliği'nde bu yönde atılan adımlar var. Dolayısıyla ihracatçılarımızın konuya ilişkin olarak şimdiden hazırlık yapmaları ve altyapı oluşturmaları gerekiyor. Bu kapsamda birliğimizin sürdürülebilirlik raporunun firmalarımızda bir farkındalık oluşturmasını ve örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz. Bundan sonraki süreçte ise sürdürülebilirlik raporumuzu her yıl düzenli olarak yayınlayacağız, atık miktarımızı, enerji tüketimimizi, karbon ve su ayak izimizi azaltmak için kendimize hedefler koyacağız."

EİB'nin "sürdürülebilirlik raporunda", son iki yıla ait atık miktarları, son üç yılı kapsayacak şekilde sera gazı emisyonları hesaplamaları ve su ayak izi analizleri yer alıyor.

Raporun diğer bölümlerinde ise "insan kaynakları politikaları", "dijitalleşme çalışmaları", "farkındalık oluşturma ve bilgilendirme faaliyetleri", "sürdürülebilirlik alanındaki projeler", "sektörel saha çalışmaları" aktarılıyor.

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