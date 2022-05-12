Ege Kökenli kot kombiniyle büyüledi! Mini etekli pozu olay oldu

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Ege Kökenli geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozunu paylaşmış ve binlerce beğeni almıştı. Cesur paylaşımlarına devam eden oyuncu bu defa kot kombiniyle takipçilerinin karşısına geçti.

EGE KÖKENLİ'DEN MİNİ ETEKLİ POZ

Ege Kökenli kot kombiniyle sevenlerini kendisine hayran bıraktı.

Binlerce beğeni alan o poza takipçileri çok sayıda yorum yaptı.

Son zamanlarda sosyal medyada popülerliğini koruyan Ege Kökenli 29 yaşındadır.

Liseye kadar Kırklareli'de yaşayan Kökenli sonrasında İstanbul'a geldi.

Ekran karşısına ilk kez, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım dizisi ile geçti.





