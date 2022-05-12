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Ege Kökenli kot kombiniyle büyüledi! Mini etekli pozu olay oldu

12.05.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp Atışı, Yasak Elma, Kefaret gibi dizilerle ekranlara gelen Ege Kökenli, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Oyunculuğu ve güzelliğiyle sosyal medyada sık sık konuşulan Kökenli, aktif olarak paylaşım yapıyor.

Ege Kökenli kot kombiniyle büyüledi! Mini etekli pozu olay oldu

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Ege Kökenli geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozunu paylaşmış ve binlerce beğeni almıştı. Cesur paylaşımlarına devam eden oyuncu bu defa kot kombiniyle takipçilerinin karşısına geçti.

EGE KÖKENLİ'DEN MİNİ ETEKLİ POZ

Ege Kökenli kot kombiniyle sevenlerini kendisine hayran bıraktı.

Ege Kökenli kot kombiniyle büyüledi! Mini etekli pozu olay oldu

Binlerce beğeni alan o poza takipçileri çok sayıda yorum yaptı.

Ege Kökenli kot kombiniyle büyüledi! Mini etekli pozu olay oldu

Son zamanlarda sosyal medyada popülerliğini koruyan Ege Kökenli 29 yaşındadır.

Ege Kökenli kot kombiniyle büyüledi! Mini etekli pozu olay oldu

Liseye kadar Kırklareli'de yaşayan Kökenli sonrasında İstanbul'a geldi.

Ege Kökenli kot kombiniyle büyüledi! Mini etekli pozu olay oldu

Ekran karşısına ilk kez, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım dizisi ile geçti.

Ege Kökenli kot kombiniyle büyüledi! Mini etekli pozu olay oldu

Ege Kökenli kot kombiniyle büyüledi! Mini etekli pozu olay oldu

Ege Kökenli kot kombiniyle büyüledi! Mini etekli pozu olay oldu

Ege Kökenli kot kombiniyle büyüledi! Mini etekli pozu olay oldu

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Ege Kökenli
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