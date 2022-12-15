Ege Kökenli'nin göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Kocası sessiz kalamadı

Güzel oyuncu Ege Kökenli, 3 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur stiliyle takipçilerini büyüledi. Kökenli'ye ünlü isimlerden beğeni yağdı.
Ege Kökenli'nin İsrailli eşi Lior Ahituv, eşinin iddialı paylaşımına ''Analar neler doğuruyor be'' yorumunu yaptı.
Güzel oyuncunun cesur pozlarını meslektaşları Özgecan Gürel, Alp Navruz ve Burak Can da beğendi.
Ege Kökenli kahküllü tarzıyla dikkat çekti.
29 yaşındaki Ege Kökenli, geçtiğimiz aylarda kulak küçültme operasyonu geçirdiğini açıklamıştı.
Kırklareli'nde doğup büyüyen ünlü oyuncu, Fransız Lisesi'ne gitmek için İstanbul'a taşındı. Lisede tiyatroyla ilgilenen Kökenli, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nda eğitim aldı.
Çalıkuşu, Güneşi Kızları, Yasak Elma ve Kefaret gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncunun Hava Muhafeleti filmiyle ekrana dönmesi bekleniyor.
Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Ege Kökenli, temmuz ayında nişanlısı Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti.