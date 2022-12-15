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  4. Ege Kökenli'nin göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Kocası sessiz kalamadı

Ege Kökenli'nin göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Kocası sessiz kalamadı

15.12.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda final bölümü yayınlanan Duy Beni dizisinin yıldızı Ege Kökenli, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ege Kökenli, bu defa göğüs dekolteli mini elbisesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu. İlk yorum kocasından geldi.

Ege Kökenli'nin göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Kocası sessiz kalamadı

Güzel oyuncu Ege Kökenli, 3 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur stiliyle takipçilerini büyüledi. Kökenli'ye ünlü isimlerden beğeni yağdı.

Ege Kökenli'nin dekolteli pozuna yorum yağdı! Süper minisiyle şov yaptı

Ege Kökenli'nin İsrailli eşi Lior Ahituv, eşinin iddialı paylaşımına ''Analar neler doğuruyor be'' yorumunu yaptı.

Ege Kökenli'nin dekolteli pozuna yorum yağdı! Süper minisiyle şov yaptı

Güzel oyuncunun cesur pozlarını meslektaşları Özgecan Gürel, Alp Navruz ve Burak Can da beğendi.

Ege Kökenli'nin dekolteli pozuna yorum yağdı! Süper minisiyle şov yaptı

Ege Kökenli kahküllü tarzıyla dikkat çekti.

Ege Kökenli'nin dekolteli pozuna yorum yağdı! Süper minisiyle şov yaptı

29 yaşındaki Ege Kökenli, geçtiğimiz aylarda kulak küçültme operasyonu geçirdiğini açıklamıştı.

Ege Kökenli'nin göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Kocası sessiz kalamadı

Kırklareli'nde doğup büyüyen ünlü oyuncu, Fransız Lisesi'ne gitmek için İstanbul'a taşındı. Lisede tiyatroyla ilgilenen Kökenli, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nda eğitim aldı.

Ege Kökenli'nin göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Kocası sessiz kalamadı

Çalıkuşu, Güneşi Kızları, Yasak Elma ve Kefaret gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncunun Hava Muhafeleti filmiyle ekrana dönmesi bekleniyor.

Ege Kökenli'nin göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Kocası sessiz kalamadı

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Ege Kökenli, temmuz ayında nişanlısı Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti.

Ege Kökenli'nin göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Kocası sessiz kalamadı

Ege Kökenli'nin göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Kocası sessiz kalamadı

Ege Kökenli'nin göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Kocası sessiz kalamadı

Ege Kökenli'nin göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Kocası sessiz kalamadı

Ege Kökenli'nin göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! Kocası sessiz kalamadı


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