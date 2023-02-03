Ege Kökenli'nin transparan eteğine yorum yağdı! 'Poşet giymiş sandım'

Güzel oyuncu Ege Kökenli, diz altına kadar uzanan transparan eteğiyle dikkatleri üzerine topladı. Yatakta pozlar veren Kökenli, paylaşımına 'rüya çöplüğü' notunu düştü.
Ege Kökenli'nin sıra dışı tarzına ''Poşet giymiş sandım'', ''Annemin elbiselerini gizlice giymişimdir'' ve ''Kafalar karışık sanırım'' gibi yorumlar yapıldı.
Instagram'da büyük bir takipçi kitlesi bulunan Ege Kökenli, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Daha önce Duy Beni, Kefaret gibi yapımlarda rol alan Ege Kökenli'nin dizi tekliflerini değerlendirme sürecinde olduğu konuşuluyor.
Ege Kökenli, geçtiğimiz yıl İsrailli sevgilisi Lior Ahituv ile evlenmişti.