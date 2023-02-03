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  4. Ege Kökenli'nin transparan eteğine yorum yağdı! 'Poşet giymiş sandım'

Ege Kökenli'nin transparan eteğine yorum yağdı! 'Poşet giymiş sandım'

03.02.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ege Kökenli, otel odası pozuyla ilgi odağı oldu. Somon rengi bir ceket giyen Ege Kökenli, altına ise transparan bir etek tercih etti. Ege Kökenli'nin ilginç tarzına yorum yağdı.

Ege Kökenli'nin transparan eteğine yorum yağdı! 'Poşet giymiş sandım'

Güzel oyuncu Ege Kökenli, diz altına kadar uzanan transparan eteğiyle dikkatleri üzerine topladı. Yatakta pozlar veren Kökenli, paylaşımına 'rüya çöplüğü' notunu düştü.

Ege Kökenli'nin transparan eteğine yorum yağdı! 'Poşet giymiş sandım'

Ege Kökenli'nin sıra dışı tarzına ''Poşet giymiş sandım'', ''Annemin elbiselerini gizlice giymişimdir'' ve ''Kafalar karışık sanırım'' gibi yorumlar yapıldı.

Ege Kökenli'nin transparan eteğine yorum yağdı! 'Poşet giymiş sandım'

Instagram'da büyük bir takipçi kitlesi bulunan Ege Kökenli, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ege Kökenli'nin transparan eteğine yorum yağdı! 'Poşet giymiş sandım'

Daha önce Duy Beni, Kefaret gibi yapımlarda rol alan Ege Kökenli'nin dizi tekliflerini değerlendirme sürecinde olduğu konuşuluyor.

Ege Kökenli'nin transparan eteğine yorum yağdı! 'Poşet giymiş sandım'

Ege Kökenli, geçtiğimiz yıl İsrailli sevgilisi Lior Ahituv ile evlenmişti.

Ege Kökenli'nin transparan eteğine yorum yağdı! 'Poşet giymiş sandım'

Ege Kökenli'nin transparan eteğine yorum yağdı! 'Poşet giymiş sandım'

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Ege Kökenli sosyal medya Oyuncu

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