Tuzlu Kahve'nin kadrosunda sürpriz isim! İrem Kahyaoğlu'nun rolü belli oldu

Star TV'nin Poll Films imzalı yeni dizisi Tuzlu Kahvenin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu'nun senaryosunu kaleme aldığı aile komedisi, güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

İREM KAHYAOĞLU'NUN ROLÜ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu İrem Kahyaoğlu da dizinin kadrosuna katıldı. Kahyaoğlu, Tuzlu Kahvede "Meryem" karakterine hayat verecek.

Meryem, dizide Feryal (Nebahat Çehre) ile kızı Selin'in (Yasemin Ergene) yaşadığı köşkün yardımcısı olarak izleyici karşısına çıkacak.

EYLÜL AYINDA EKRANA GELECEK

Başrollerinde çok sayıda deneyimli ve sevilen ismi buluşturan Tuzlu Kahve, üç farklı ailenin eğlenceli ve sıcak hikâyesini ekrana taşıyacak.

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Eda Ece (Gözde Kutaygil)

Binnur Kaya (Safiye)

Şevval Sam (Candan)

Nebahat Çehre (Feryal)

Settar Tanrıöğen (Osman Aydınoğlu)

Yasemin Ergene Özilhan (Selin)

Ceren Moray( Aybüke)

Buğra Gülsoy

Cengiz Bozkurt

Enis Arıkan

Sarp Apak

Nevra Serezli

Melis Fis( Seda Aydınoğlu)

Nazlı Tosunoğlu (Şengül)

Nazlı Senem Ünal (Melodi)

İrem Kahyaoğlu (Meryem)