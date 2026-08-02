Tuzlu Kahve'nin kadrosunda sürpriz isim! İrem Kahyaoğlu'nun rolü belli oldu

Star TV'nin Poll Films imzalı yeni dizisi Tuzlu Kahvenin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu'nun senaryosunu kaleme aldığı aile komedisi, güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu İrem Kahyaoğlu da dizinin kadrosuna katıldı. Kahyaoğlu, Tuzlu Kahvede "Meryem" karakterine hayat verecek.
Meryem, dizide Feryal (Nebahat Çehre) ile kızı Selin'in (Yasemin Ergene) yaşadığı köşkün yardımcısı olarak izleyici karşısına çıkacak.
Başrollerinde çok sayıda deneyimli ve sevilen ismi buluşturan Tuzlu Kahve, üç farklı ailenin eğlenceli ve sıcak hikâyesini ekrana taşıyacak.
Eda Ece (Gözde Kutaygil)
Binnur Kaya (Safiye)
Şevval Sam (Candan)
Nebahat Çehre (Feryal)
Settar Tanrıöğen (Osman Aydınoğlu)
Yasemin Ergene Özilhan (Selin)
Ceren Moray( Aybüke)
Buğra Gülsoy
Cengiz Bozkurt
Enis Arıkan
Sarp Apak
Nevra Serezli
Melis Fis( Seda Aydınoğlu)
Nazlı Tosunoğlu (Şengül)
Nazlı Senem Ünal (Melodi)
İrem Kahyaoğlu (Meryem)
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