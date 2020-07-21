Ege ovalarında "kırmızı" mesaisi başladı

Türkiye'nin kurutulmuş domates ihracatının yüzde 95'ini karşılayan bölgede paketlenen ürünler başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD, Japonya'nın da aralarında bulunduğu 60'ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor.

Müşterinin talebine göre kükürt ve tuz serpilen domatesler yaklaşık 1 hafta bekletildikten sonra paketlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Olgun, kurutulmuş domatesin de simge ürünlerinden olduğunu dile getirdi.

Torbalı ovalarında yetişen domateslerin yine ilçede kurutularak paketlendiğini vurgulayan Olgun, şunları kaydetti:

"Ürünümüzün fazla olduğu dönemler var. Şu anda Torbalı ovalarında 400 bin tonun üzerinde domates üretiliyor. Bu domatesi işlememiz gerekiyor. Diğer mevsimlerde de tüketilmesini sağlamamız şart. Bunu sadece domates için değil diğer sebze ve meyvelerimiz için de yapmamız lazım. Kurutulan domateslerin tamamı ihracata gidiyor. Avrupalı bunu kahvaltıda çok tüketiyor. İtalyanlar pizzalarında ve meşhur yemeklerinin soslarında kullanıyor. Tercih edilen bir ürün."

Yaklaşık 13 kilogram domatesten 1 kilogram kurutulmuş domates elde edildiğini anımsatan Olgun, Torbalı'nın bu alanda hızla geliştiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden sonra tarım ürünlerinin önemin bir kez daha anlaşıldığını aktaran Olgun, Türkiye'nin bu anlamda şanslı olduğunu ifade etti.