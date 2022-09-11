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Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ, Avrupa'nın en iyi işverenleri arasında gösterildi

11.09.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ, Avrupa'nın en iyi işverenleri arasında gösterildi

İZMİR (AA) - Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ), çeşitli ülkelerde çok sayıda çalışanla yapılan anketlerin sonuçları değerlendirilerek hazırlanan "Avrupa'nın en iyi işverenleri" listesinde yer aldı.

ESBAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, listeye Avrupa'dan 150, Türkiye'den 8 firma girdi.

Global araştırma şirketi Great Place to Work'un, 37 ülkedeki 3 binden fazla şirkette 1 milyon 400 bin çalışanla yapılan anketlerin sonuçlarını değerlendirerek hazırladığı listede firmalar, çalışanların hakkaniyet ve adalet algısı, çalışan aidiyeti hissi, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişki gibi konulardaki başarılarına göre yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, şirketlerinin 3 yıldır "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde yer aldığını kaydetti.

ESBAŞ'ın ilk kez bir uluslararası organizasyon tarafından Avrupa'nın en iyi şirketleri arasında gösterildiğini belirten Güler, şunları ifade etti:

"Kurumsallaşmada mükemmellik yolculuğuna çıktığından bu yana çok güzel ödüller alarak başarısını taçlandıran ESBAŞ, bu kez çıtayı çok daha üst noktalara taşıdı. Listeye ülkemizden sadece 8 firmanın girebildiğini dikkate aldığımızda şirketimizin elde ettiği başarının büyüklüğü daha net görülecektir. Bu başarı, mükemmellik yolculuğunda çıtayı çıkardığımız yeni seviyeyi belirledi. Ve hep daha iyisini hedefleyen ESBAŞ kültüründe seviye kaybetmek yok. Çalışanlarımızla oluşturduğumuz güçlü bağ bizlere çok daha büyük başarılar kazandıracaktır."

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