Ege Üniversitesi "normalleşme süreci"ndeki ilk organ naklini yaptı

İmrek, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Organ Nakli Bölümü Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Murat Zeytunlu ve Doç. Dr. Alper Uğuz tarafından gerçekleştirilen ameliyatla, normalleşme sürecinde hastanede nakil yapılan ilk hasta oldu.

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hem tanı konulması hem de tedavisinde büyük mücadele veren Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hasta nesi, 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecinin başlamasıyla pandemi sürecinde acil hastalar dışında durdurulan organ nakli operasyonlarına yeniden başladı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından karaciğeri yeniden çalışmaya başlayan İmrek'e, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Meryem İmrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle çok zor günler yaşadığını, karaciğer nakli ile sağlığına kavuştuğuna hala inanamadığını söyledi.

Kadavradan kendisi için uygun organın bulunduğunu öğrendiğinde büyük mutluluk yaşadığını belirten İmrek, "Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı koronavirüs nedeniyle organ bulunsa bile nakil ameliyatının yapılamayacağını düşünüyordum. Umudum da yoktu ama öyle olmadı. Başarılı geçen nakil ameliyatıyla sağlığıma kavuştum, çok mutluyum." dedi.

İmrek, hastanede hijyen koşullarına önem verildiğini, bu süreçte ailesinin yanı sıra doktorları ve diğer sağlık çalışanlarının kendisine her konuda destek verdiğini aktardı.

Türkiye'nin ne kadar güçlü bir sağlık sistemi olduğunu bu süreçte daha iyi anladığını vurgulayan İmrek, şunları kaydetti:

"1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte aslında bu durumu nakil ameliyatı olarak bizzat yaşadım. İnşallah diğer organ nakli bekleyen hastalar da en kısa sürede uygun organların bulunmasıyla sağlıklarına kavuşur. Hem hastalara hem de organ bağışlamak isteyenlere şunu söylemek istiyorum. Kovid-19 hastalığı var diye kimse nakil ameliyatı olmaktan ya da organlarını bağışlamaktan korkmasın. Çünkü hastanelerde Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerdiği hassas hijyen kuralları uygulanıyor."